T24 LogoT24 Logo
Dünya

Malala, Obama ile görüştü

Avrupa Birliği İnsan Hakları Ödülü'nü alan Malala, Beyaz Saray'da Başkan Obama ile görüştü

12 Ekim 2013 15:25

ABD Başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama, Pakistan'da kızların eğitim görmesini savunduğu için başından vurulan ve Avrupa Birliği’nin (AB) insan hakları dalında verdiği Saharov Ödülü'nü kazanan Malala Yusufzay'ı Oval Ofis'te kabul etti.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Başkan Obama ve eşinin, görüşmede Malala'yı ülkesinde kız çocukların da eğitim görmesi için verdiği ihlam vereci ve tutkulu çalışmasından dolayı teşekkür ettiği kaydedildi.

Kız çocukların okula gitmesini ve rüyalarını gerçekleştiremesini teşvik edeci ceraset ve azminden dolayı Malala'yı kutlayan dünya üzerinde birçok millete ABD'lilerin de katıldığı vurgulanan açıklamada, Michelle Obama'nın kız çocukların eğitiminin önemine işaret ettiği ve onların eğitimine yapılacak yatırımın hem kendi kızları ve torunları için hem de onların ailesi, toplumları ve ülkeleri için en iyi yatırım olduğunu kaydettiği belirtildi.


'Britanya'nın Gururu' Malala


Açıklamada ayrıca Obama'nın Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında yer alan "Kendi kaderlerini seçecek şansı verdiğimiz takdirde, birgün dünya üzerinde uluslara öncülük edecek kızlar var. Eğer onlara hayal kurma özgürlüğünü verirsek, her kıtada, bizim sadece hayal edebileceğimiz şekilde dünyayı değiştirecek kızlar var" ifadelere yer verildi.


Taliban, Malala'yı tekrar tehdit etti


16 yaşındaki Malala Yusufzay, geçtiğimiz günlerde Avrupa Parlamentosu'nun her yıl insan hakları alanında verdiği Sakharov Ödülü'ne layık görülmüştü. 

Kız çocuklarının eğitim hakkı için mücadele eden ve bu çerçevede kampanya yürüten Yusufzay, geçen yıl okul otobüsündeyken Taliban tarafından düzenlenen silahlı saldırıda yaralanmıştı.

ETİKETLER

malalabeyaz sarayoval ofisbarack obama

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Meteoroloji’den Marmara için fırtına uyarısı: Ağaç ve direk devrilmesine, ulaşımda...

İmamoğlu’ndan Ulaştırma Bakanı’na deniz trafiği  yanıtı: Yeğeni sandalla mı geçti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24