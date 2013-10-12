Malala, Obama ile görüştü

ABD Başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama, Pakistan'da kızların eğitim görmesini savunduğu için başından vurulan ve Avrupa Birliği’nin (AB) insan hakları dalında verdiği Saharov Ödülü'nü kazanan Malala Yusufzay'ı Oval Ofis'te kabul etti.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Başkan Obama ve eşinin, görüşmede Malala'yı ülkesinde kız çocukların da eğitim görmesi için verdiği ihlam vereci ve tutkulu çalışmasından dolayı teşekkür ettiği kaydedildi.

Kız çocukların okula gitmesini ve rüyalarını gerçekleştiremesini teşvik edeci ceraset ve azminden dolayı Malala'yı kutlayan dünya üzerinde birçok millete ABD'lilerin de katıldığı vurgulanan açıklamada, Michelle Obama'nın kız çocukların eğitiminin önemine işaret ettiği ve onların eğitimine yapılacak yatırımın hem kendi kızları ve torunları için hem de onların ailesi, toplumları ve ülkeleri için en iyi yatırım olduğunu kaydettiği belirtildi.



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Açıklamada ayrıca Obama'nın Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında yer alan "Kendi kaderlerini seçecek şansı verdiğimiz takdirde, birgün dünya üzerinde uluslara öncülük edecek kızlar var. Eğer onlara hayal kurma özgürlüğünü verirsek, her kıtada, bizim sadece hayal edebileceğimiz şekilde dünyayı değiştirecek kızlar var" ifadelere yer verildi.



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16 yaşındaki Malala Yusufzay, geçtiğimiz günlerde Avrupa Parlamentosu'nun her yıl insan hakları alanında verdiği Sakharov Ödülü'ne layık görülmüştü.

Kız çocuklarının eğitim hakkı için mücadele eden ve bu çerçevede kampanya yürüten Yusufzay, geçen yıl okul otobüsündeyken Taliban tarafından düzenlenen silahlı saldırıda yaralanmıştı.