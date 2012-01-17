-Mal varlıklarına el konulacak ANKARA (A.A) - 17.01.2012 - Sözde ''Sürgündeki Kürt Parlamentosu'' ile ''Kürdistan Ulusal Kongresi''nin oluşumunda yer alan Zübeyir Aydar, Remzi Kartal, Nejdet Buldan ve Yaşar Kaya'nın da aralarında bulunduğu 31 sanığın yargılandığı davada, mahkeme, yurt dışında oldukları gerekçesiyle duruşmalara katılmayan sanıkların Türkiye'deki mal varlıklarına el konulmasına karar verdi. Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık avukatlarından Levent Kanat katıldı. Yargıç, daha önce istenen sanıkların tapu kayıtlarının, mahkemeye ulaştığını ve dosyaya eklendiğini belirtti. Cumhuriyet savcısı, duruşmalara gelmelerini sağlamak amacıyla, CMK'nın 248. maddesi gereğince sanıkların Türkiye'deki mal varlıklarına ''el koyma'' kararının verilmesini talep etti. Avukat Levent Kanat da müvekkillerinin ''kaçak'' olmadığını savunarak, ''Kendileri Almanya'dadır. Müvekkillerimin bulundukları adreslerden ifadeleri alınabilir. Kaçaklar için öngörülen hüküm müvekkillerim hakkında uygulanamaz'' dedi. Müvekkillerinin sağlık durumlarına ilişkin belgeleri mahkemeye sunduğunu hatırlatan Kanat, müvekkillerine ''tutuklanmayacakları güvencesinin'' verilmesini istedi. Mahkeme heyeti, müzakerenin ardından kararı açıkladı. Bazı sanıklara, mahkemeye gelmeleri durumunda tutuklanmayacaklarına ilişkin güvence verilmesi talebini reddeden mahkeme, sanıklara yüklenen eylemlerin niteliği, kanunda öngörülen cezanın alt sınırı, suçun işlendiği yönünde kuvvetli iddiaların bulunması, sanık savunmalarının alınmamış olması ve sanıkların yargılamanın sonuçsuz kalmasını sağlamak amacıyla kaçak olarak yurt dışında bulunmalarının anlaşılması gibi nedenlerle, yokluğunda tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Sanıkların, tapu kayıtlarındaki gayrimenkullerine, menkul mallarına ve gelirlerine ''el koyma'' kararı veren mahkeme, menkul ve gayrimenkullere ''satılamaz ve devredilemez'' şerhinin konulması amacıyla Tapu Sicil Müdürlüklerine ve ilgili birimlere müzekkere yazılmasını kararlaştırdı. El konulan menkul ve gayrimenkullere kayyım atanması ve kaçak sanıkların yasal olarak bakmakla yükümlü bulundukları yakınlarının, alınan tedbirler nedeniyle yoksulluğa düşebilecekleri konusunun değerlendirilmesine karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi. -İstenen cezalar- İddianamede, ''Terör örgütünün amacı doğrultusunda oluşturulan sözde 'Sürgündeki Kürt Parlamentosu' ve sözde 'Kürdistan Ulusal Kongresi' isimli oluşumlarda görev aldığı'' belirtilen Zübeyir Aydar, Remzi Kartal, Nejdet Buldan, Nizamettin Toğuç, Ali Matur, Mehmet Ali Yiğit, Haydar Işık, Mehmet Taşkala, Ekrem Berkpınar, Felemez Başboğa, Zülküf Günay, Ali Haydar Celasun, Şengül Özbey, Aziz Doğan, Yaşar Kaya, Mahmut Kılınç, Elif Alataş, Şerafettin Kaya, Ahmet Turhallı, Ökkeş Kolusarı, Şemsettin Aktaş, İsmail Özden, Mesut Uysal, Abdurrahman Çadırcı, Yaşar Ertaş, İlknur Şen, Celal Özkan, Özcan Şen, Yusuf Serhat Bucak, Mehmet Sıraç Bilgin ve Ali Haydar Aslıyüce'nin 5237 sayılı TCK'nın 314/1. maddesinde yer verilen, ''Silahlı örgüt kurma ve yönetme'' suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor. Sanıklar hakkında, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun, cezada yarı oranında artırım öngören 5. maddesinin uygulanması da isteniyor.