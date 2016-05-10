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Mal paylaşımı kavgasında kızını öldürdü, eşini yaraladı

Olayda kullandığı silahla birlikte kaçan şahıs, polis karakoluna giderek suçunu itiraf etti

10 Mayıs 2016 23:32

Edirne’de bir hukuk bürosunda boşanma davasından çıkan tazminat kararına öfkelenen Necati A. isimli kişi, kızını öldürdü, eşini de ağır yaraladı.


DHA'nın haberine göre, Edirne’de bir hukuk bürosunda gerçekleşen olayda, taraflar bir araya geldi.
Bir süredir boşanma mahkemesi sonrası boşanmayı kabul eden ancak dava sonrası 20 bin TL maddi, 22 bin TL’de manevi tazminata itiraz ettiği iddia edilen Necati A. (53), avukatın ara buluculuk yapmasına rağmen karara itiraz ettiği öğrenildi.

 

Boşanmayı kabul etti, tazminata sinirlendi

 

Avukat tarafları anlaşmaları için hukuk bürosunda buluşturdu. Hukuk bürosunda bir odada Necati A. ile eşi Makbule A. ve kızı Dilek A.İ. (30) arasında mahkeme kararı ilgili tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte sinirlenen öfkeli koca belinde çıkardığı tabancasıyla önce kızına sonra da eşine kurşun yağdırdı. Evli ve 2 çocuk annesi Dilek A.İ, öz babasının silahından çıkan kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybederken, annesi Makbüle A. ise ağır yaralandı. 

Dilek A.İ.’nin, 2 ve 5 yaşındaki biri kız, iki çocuğunu görüşme esnasında yan odada avukatın sekterine emanet ettiği öğrenildi.

 

Önce kaçtı, sonra teslim oldu

 

Olayda kullandığı silahla birlikte kaçan şahıs, polis karakoluna giderek suçunu itiraf etti ve teslim oldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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