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Dünya

Makyaj çantasından çıkan 26 bin euroyu polise teslim eden Hollandalı gençler pişman

Polis, paranın hala kendilerinde olduğunu ve kaynağının araştırıldığını açıkladı

13 Nisan 2018 18:35

Yusuf Özkan

Hollanda'nın güneyinde bulunan Limburg eyaletindeki Ospel kasabasında yaşayan 7 genç kadın hafta sonu tatili için gittikleri Valkenburg kentinde büyük bir sürprizle karşılaştılar.

Jeslynn Geuns ve 6 arkadaşı, birkaç günlüğüne kiraladıkları tatil evine eşyalarını yerleştirirken, yatak odasında içi dolu bir makyaj çantası buldular.

Çantayı açtıklarında ise büyük bir şaşkınlık yaşadılar. Makyaj çantasının içinde, 26 bin eurodan fazla nakit para vardı.

"Bu parayla çok güzel bir hafta sonu geçirilebilir" diyen Jeslynn ve arkadaşları, bir süre ne yapacaklarını düşünmüş.

Ancak paranın miktarı onları ürkütmüş. "Bu kadar yüksek miktar baş ağrıtır" diyerek polisi aramışlar.

Limburg polisi, para dolu çantayı teslim aldıktan sonra, tatil evinin sahibini aramış. Ancak ev sahibi paranın kendisine ait olmadığını bildirmiş.

Olayın duyulmasının ardından, ev sahibi adına tatil evini kiralayan köşedeki restoranın sahibi, paranın kendisine ait olduğunu öne sürdü.

Polis, paranın hala kendilerinde olduğunu ve kaynağının araştırıldığını açıkladı.

Biraz buruklar

Parayı polise teslim eden kadınlara ikramiye verilip verilmeyeceği de belli değil.

Bu nedenle Jeslynn ve arkadaşları biraz buruk.

Yeniden böyle bir para bulmaları halinde bu kadar dürüst davranacaklarından emin olmadıklarını söylüyorlar.

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