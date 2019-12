Makyaj Avrupa'nın her yerinde

T24 - Yunanistan dışında İngiltere, İtalya, Portekiz ve Almanya gibi diğer AB ülkelerinin de Amerikan yatırım şirketlerinin yardımıyla ekonomik verilerini makyajladığı iddia ediliyor.





Yunanistan’ın Amerikan yatırım bankası Goldman Sachs’ın yardımıyla ekonomik verilerini yanlış bildiren tek Avrupa ülkesi olmadığı iddia ediliyor. Fransız Le Monde gazetesinde önceki gün yayınlanan habere göre, İngiltere, İtalya, Fransa, Portekiz ve Almanya gibi diğer AB ülkeleri de benzer şekilde hesaplarını “optimize etme” (en iyi şekilde gösterme) yöntemine başvuruyor.



Le Monde’un haberine göre, Goldman Sachs, JP Morgan, Barclays ve Lehman Brothers gibi Amerikan şirketlerinin küresel finans krizinin sorumluluğunu en çok yüklenen bankacılar, yeni bir skandalın daha eşiğinde. Bu finansal “düzenbazlığın” yalnızca Yunanistan’da olmadığını anlatan gazeteye göre, kullanılan yöntemlerin başlıcası euro/dolar paritesi göz önünde tutularak, dolar bazında alınan borcun euro’ya çevrilerek daha az gösterilmesi. Le Monde, eski bir üst düzey banka yöneticisinin “Maliyecilerin yaratıcılığından başka sınırları yok” ifadesine de yer verdi.





‘Şık’ operasyonlar



Bu operasyonların birçok yönteminin olduğunu ifade eden gazete, diğer Avrupa ülkesinden örnekler verdi. Analize göre, İtalya ve Belçika da borçlarına farklı finansal isimler vererek bu ‘makyajlama’ yöntemine başvuruyor. Fransız yetkililer, bugüne kadar ‘şık’ operasyonların Fransa’nın borcu üzerinde hiç uygulanmadığını ve Goldman Sachs’ın yardımına hiç başvurmadıklarını belirtseler de, ülkenin ‘vergi değiş tokuşu’ yöntemini borç ödemelerini maskelemek için 2002’den beri kullandığı kaydedildi.



New York Times’ın Yunan Maliye Bakanlığı’nın 2005 yılında Goldman Sachs’ın faaliyetlerini bildirmiş olduğu yönündeki haberini hatırlatan gazete, Macrorama Ajansı ekonomisti Philippe Brossard’ın “Sofistike yollar kullanarak, devletler bankalara bağımlı kalıyorlar” ifadesine vurgu yaptı.





Yunanistan'a yardım 25 milyar Euro olabilir



Almanya Maliye Bakanlığı, zor durumdaki Yunan ekonomisine yardım programının ayrıntılarını açıkladı. Haftalık Alman Der Spiegel dergisinin dünkü haberine göre, Euro Bölgesi ülkelerinin birlikte Yunanistan’a 20-25 milyar euro’luk yardım yapacağını bildirdi. Habere göre, Yunanistan’a yapılacak yardım her ülkenin Avrupa Merkez Bankası’ndaki payıyla orantılı olarak hesaplanacak.

Alman Maliye Bakanlığı sözcüsü ise finansal yardımın borç veya garanti yoluyla yapılacağını ifade eden raporla ilgili yorumda bulunmadı. Euro Bölgesi ülkelerinin yükü paylaşması gerektiğini ifade eden rapora göre, Almanya’nın payına düşen 4-5 milyar euro’yu devletin sahip olduğu KFW Bankası ödeyecek. Almanya’nın planlarına göre, yardım sıkı koşullara bağlanacak ve borcun her dilimi ancak sırayla kapanabilecek.



Yardımın başarısızlığa uğraması halinde Euro Bölgesi’nin zarar göreceği endişelerine karşın analistler, Almanya Başbakanı Angela Merkel hükümetinin detayları kısa sürede belirleyeceğine işaret ediyorlar. Öte yandan, piyasa gözlemcilerinin Yunanistan’ın ardından İspanya, Portekiz ve İtalya’nın da benzer duruma düşmesi durumunda Alman bankaların çok zor duruma düşeceği uyarısı da tartışmaların gündemindeki yerini koruyor.