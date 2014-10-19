‘Makul şüphenin kriteri nedir?’

Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Başbakan Ahmet Davutoğlu'na, 'makul şüpheyi' sordu. Tanrıkulu, "Makul şüphenin kriterleri nelerdir? Polis makul şüpheyi nasıl uygulayacaktır" sorularını yöneltti.

Tanrıkulu'nun TBMM Başkanlığına verdiği soru önergesi ve gerekçesi şöyle:

“Basına yansıyan haberlere göre, güvenlik güçlerinin şiddet olayları karşısındaki yetkilerini genişletmesi, soyadı değişikliklerinin Nüfus Müdürlüklerine müracaat ile yapılması, Vali, Kaymakamların yetkilerinin genişletilmesi ve bir dizi değişiklik içeren İç Güvenlik Reform Paketi ile ilgili bilgilendirme yapılması önem arz etmektedir.

Bu bağlamda;

- Türkiye’de şüphelilerin tutuklu yargılanması mı esas olacaktır?

- Polis memurlarının yetkisini kötüye kullanması sonucu oluşacak mağduriyetlerin tespit edilmesini, cezalandırılmasını kim ya da kimler yapacaktır?

- Türkiye’de 2009-2014 yılları arasında hangi gösterilerde plastik mermi kullanılmıştır? Güvenlik kuvvetlerine hangi hallerde plastik mermi kullanılması talimatı verilmektedir?

- Türkiye’de 2009-2014 yılları arasında polisin plastik mermi kullanması sonucu yaşamını yitiren ve yaralanan vatandaşlarımızın sayısı nedir?

- Türkiye’de 2009-2014 yılları arasında polisin biber gazı kullanması sonucu yaşamını yitiren ve yaralanan vatandaşımızın sayısı kaçtır?

- Türkiye’de 2009-2014 yılları arasında polisin silahla müdahalesi sonucu kaç vatandaşımız yaralanmış ve hayatını kaybetmiştir?

- Hükümeti protesto gösteri ve yürüyüşlerinde, polise silah kullanma yetkisi tanınacak mıdır?

- Türkiye’de Emniyet Teşkilatı mensupları görev ve yetkilerini kötüye kullanma, insan hakları ihlalleri ve işkence suçları nedeniyle 2009-2014 yılları arasında kaç defa ceza almıştır?

- Avrupa’da insan hakları ihlalleri nedeniyle AİHM tarafından emniyet teşkilatları ceza alan ülkeler sıralamasında Türkiye kaçıncı sıradadır?

- Valiliklerin, Kaymakamlıkların yetkilerinin genişletilmesinin amacı nedir?

- Polisin gösteriye katılacağı ihtimaline karşı önceden gözaltı yapma yetkisinin barışçıl gösterileri sindirme amaçlı kullanması nasıl önlenecektir?

- Polis önceden gözaltı yapma yetkisini kim ya da kimlere karşı kullanabilecektir?

- Anayasal suçlarda sanıkların malvarlıklarına el konulması, verdikleri kamu zararı ile sınırlanacak mıdır?”