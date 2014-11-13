Makul şüphe Adalet Komisyonu'nda kabul edildi

<p><a rel="nofollow" class="link_keywords" href="http://www.haber7.com/etiket/tbmm" style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:rgb(51, 51, 51);cursor:pointer;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;" target="_blank" title="TBMM">TBMM</a><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"> Adalet Komisyonu, </span><a rel="nofollow" class="link_keywords" href="http://www.haber7.com/etiket/hakim" style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:rgb(51, 51, 51);cursor:pointer;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;" target="_blank" title="hakim">hakim</a><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"> ve </span><a rel="nofollow" class="link_keywords" href="http://www.haber7.com/etiket/savc%C4%B1" style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:rgb(51, 51, 51);cursor:pointer;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;" target="_blank" title="savcı">savcı</a><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"> ücretlerinde artış, makul şüphe üzerine üst ve yer araması ile Danıştay ve Yargıtay'da üye ve daire sayısı artışını öngören "Yargı Paketi"ni kabul etti.</span></p>\r\n