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Makul şüphe Adalet Komisyonu'nda kabul edildi

TBMM Adalet Komisyonu, hakim ve savcı ücretlerinde artış öngören ve makul şüpheyi arama sebebi sayan yeni yargı paketini kabul etti

13 Kasım 2014 21:52

TBMM Adalet Komisyonu, hakim ve savcı ücretlerinde artış, makul şüphe üzerine üst ve yer araması ile Danıştay ve Yargıtay'da üye ve daire sayısı artışını öngören "Yargı Paketi"ni kabul etti.

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