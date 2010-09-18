-MAKUKULA ''GOLLE'' DÖNDÜ İZMİR (A.A) - 18.09.2010 - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Manisaspor'un golcü oyuncusu Ariza Makukula, 2010-2011 sezonunda ilk gollerini Trabzonspor'a karşı kaydetti. Kayserispor formasıyla geçen sezon 21 golle gol kralı olan Makukula, Manisaspor formasıyla döndüğü Süper Lig'de, Trabzonspor'a attığı iki golle adeta ''bu sezon da gol krallığı yarışında varım'' dedi. Trabzonspor karşısında 3-1'lik skorla sezonun ilk galibiyetini alan takımının beraberlik ve 3. golünü kaydeden Makukula, geçen sezon son olarak 33. haftada Kayserispor formasıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a gol atmıştı. Sezon başında Trabzonspor'a transferi de gündeme gelen golcü oyuncu, geçen yıl bordo mavili ekibe karşı Kayserispor formasıyla her iki maçta da gol atmıştı. Kayserispor formasıyla geçen sezon ilk golünü Galatasaray'a atan Makukula, bu sezon da ilk gollerini şampiyonluk adaylarından Trabzonspor'a karşı kaydetti. Manisaspor'un ikinci golünü kaydeden Kanadalı oyuncu Simpson ise bu sezon Manisaspor'un 4-2 kaybettiği Fenerbahçe maçında takımının yine ikinci golünü atmıştı.