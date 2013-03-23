Maksat galibiyet olsun!

2014 Dünya Kupası AVrupa Kıtası elemeleri D Grubu beşinci maçında A Milli Takımı, deplasmanda Andorra'yı ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti.

372 kişilik kapasitesi bulunan Comunal de Aixovall Stadı'ndaki mücadelede Türkiye'nin golleri 30. dakikada Selçuk İnan ve 45. dakikada Burak Yılmaz'ın ayağından geldi. İkinci yarıda çok baskılı bir oyun oynayan Ay-Yıldızlılar aradığı golleri bulamadı.

'Kadrolar'

ANDORRA: Josep Gomes - Ildefonso Lima - Cristian Martinez - Marcio Vieria - Marc Vales - Carlos Peppe - Moises San Nicolas - Victor Moreira - Josep Ayala - Sebastian Gomez - Marc Garcia -

TÜRKİYE: Onur Kıvrak - Gökhan Gönül - Bekir İrtegün - Semih Kaya - Hasan Ali - Selçuk İnan - Nuri Şahin - Arda Turan - Sercan Sararer - Umut Bulut - Burak Yılmaz

'Stadın küçüklüğü sorun çıkardı'

Bu arada, maçın oynanacağı yaklaşık bin kişilik Comunal Stadı'nın kapasitesinin küçük olmasından dolayı ciddi sorunlar yaşandı.

Andorra Futbol Federasyonu, TFF'ye 200 bilet verirken, bazı Türk taraftarlar stada giremedi. Dağlık bir bölge olan Andorra'daki tek düzlük alanda yer alan Comunal Stadı'nda, sadece sahanın bir bölümünde ve bir kale arkasında tribün bulunurken, seyircinin yarısını Türk taraftarlar ve basın mensupları oluşturdu.

'Her şey en iyi ikinci olmak için'

Geride kalan 4 maçta sadece 3 puan alan Türkiye’nin kalan 6 maçını da kazanmaktan başka çare yok. Ama Türkiye’nin bütün maçlarını kazan-ması da yetmeyebilir. Çünkü millilerin, aynı zamanda 9 grubun bulunduğu Avrupa’da da en iyi ikincilerde 8 takım arasına girmesi gerekiyor. 9 grubun lideri 2014’e doğrudan giderken. 9 gruptan en iyi 8 ikinci takım da play-off maçı oynayacak.

'Herkesin kaderi Hollanda'nın elinde'

Türkiye, ikincilik için Macaristan ve Romanya ile çekişiyor. Üç takımın da Andorra ve Estonya maçlarını kayıpsız atlacağı varsayılırsa üç ekibin birbirleri ve Hollanda ile oynayacakları maçlar kaderlerini belirleyecek. Türkiye’nin grupta 2. olması için Hollanda’yı yenmesi, Romanya-Macaristan’ın berabere kalması en iyi senaryo.