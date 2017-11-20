Makineleşme, 'beyaz altın'da üretimi 5'e katladı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de bitme noktasına gelen pamuk üretimi, gelişen teknoloji ve artan destek primleriyle yeniden çiftçinin gözdesi oldu. Kentte 2007 yılında 18 bin dekar alana kadar düşen ve yerini yemlik bitkilere bırakan pamuk üretimi, 10 yıl içerisinde yaklaşık 5 kat artış gösterdi. Denizli Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici, bu yıl pamuk üretiminde 55 bin ton rekolte beklediklerini söyledi.

Denizli\'de, 2000\'li yılların başında 168 bin tona kadar pamuk üretiminin yapıldığı ancak zamanla yerini yemlik bitki üretimine bırakan Çürüksu ve Sarayköy ovalarında yeniden pamuk üretimine dönüş başladı. 2007\'de 18 bin dekar alana kadar düşen pamuk üretimi, 10 yıl içerisinde yaklaşık 5 kat artış göstererek 95 bin dekar alana yükseldi.

Denizli Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici, kentte pamuk üretiminin geçtiğimiz yıllara oranla arttığını, çiftçilerin makineleşme ve destek primleriyle birlikte arazilerine geçmiş dönemlerdeki gibi pamuk ekimi yapmaya başladığını ifade etti.

ÜRETİM ALANI 5 KAT ARTTI

Gemici, pamuk üretiminde eskiye dönüş sinyalleri aldıklarını dile getirerek, şunları söyledi:

\"Daha önceki yıllarda kentimizdeki pamuk üretiminin 168 bin dekarlık alanlara kadar ulaştığını biliyoruz. 70 bin tona kadar pamuk rekoltesinin gerçekleştiği dönemleri yaşadık. O dönemlerde pamuğun fiyatının düşük seyretmesi, destek primlerinin düşük olması sebebiyle pamuk üretimi dip yapmıştı. Üretim, 18 bin dekarlık alanlara kadar düşmüştü. Oda olarak, 2006\'da pamuk toplama makinesinin çiftçilerin yeniden pamuğa yönelmesini sağlayacağını düşündük. İşçi maliyetlerini en aza indirdikten sonra dünya şartlarındaki gelişmeler ve pamuğa verilen primlerin de artmasıyla 2017 yılında geldiğimiz noktada tekrar eski yıllara dönüşün işaretini alıyoruz. Çiftçi Kayıt Sistemi\'ne göre 2017 yılında Denizli\'de 95 bin dekarlık bir alanda pamuk üretimi sahası bulunuyor.\"

55 BİN TON REKOLTE BEKLENİYOR

Pamuk fiyatlarının bu yıl üreticileri memnun edeceğini aktaran Gemici, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"İlerleyen dönemlerde diğer ürünlerden umduğunu bulamayan çiftçimiz, hem münavebe hem de daha fazla gelir gördüğü için pamuğa bir dönüşü var. Beyaz altın olarak nitelendirdiğimiz pamuğun, tekrar revaçta olması ovalarımızdan elde edilecek olan gelirin hem milli ekonomiye katkısı hem de çiftçilerin refah seviyesinin yükselmesine katkı sağlayacak. Denizli\'de bu yıl 55 bin ton pamuk üretimi rekoltesi bekliyoruz. Pamuk fiyatları, 2 lira 80 kuruş civarında seyrediyor. Bu rakamların üzerine kilogram başına 80 kuruş da pamuk primi eklenince, 1 kilogram pamuk 3 lira 50 kuruş seviyesinde bir getiri sağlıyor. Bu fiyatların üreticilerimizi memnun edeceğini umut ediyoruz.\"

ÜRETİCİ KALİTE VE REKOLTEDEN MEMNUN

Pamuk üreticisi Ahmet Dağdel, bu yılki kalite ve rekolteden memnun olduğunu belirterek, \"Daha önceleri pamuk para etmiyordu. Mısır ve buğday ekiyorduk. Pamuk fiyatlarının 2 yıldır iyi olması sebebiyle yeniden pamuk üretimine başladık. Eskiden tarlaya işçiler geliyordu ve elle toplanıyordu. Makineleşmeyle birlikte çok rahat ettik. Toplama maliyetleri düştü, zamandan tasarruf ettik. Eskiden tarlamdaki pamuğu 20 kişi 5 günde bitiriyordu. Şimdi makineyle 3 saatte hasat yapıyor\" dedi.



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