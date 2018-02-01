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Makine mühendisi evinde ölü bulundu

Yaşar ANTER/MİLAS (Muğla), (DHA)- MİLAS- Bodrum Havalimanı'nda, bir şirket bünyesinde görev yapan makine mühendisi Selahattin Ataman (45), evinde ölü bulundu

01 Şubat 2018 17:22

Yaşar ANTER/MİLAS (Muğla), (DHA)- MİLAS- Bodrum Havalimanı\'nda, bir şirket bünyesinde görev yapan makine mühendisi Selahattin Ataman (45), evinde ölü bulundu.
Milas- Bodrum Havalimanı\'ndaki özel bir şirkette makine mühendisi ve şirket yöneticisi olarak görev yapan Selahattin Ataman, sabah işe gitmeyince mesai arkadaşları telefonla aradı, ancak yanıt alamadı. Milas ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi\'ndeki evine giden arkadaşları, kapıyı da açan olmayınca, polise haber verdi. Çilingire kapıyı açtırıp içeri giren polisler, Ataman\'ı evin salonunda yerde ölü buldu. Arkadaşları arasında üzüntü yaratan Ataman\'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.
Ataman\'ın 3 ay önce geçici görevle Bolu\'dan Muğla\'ya geldiği, Milas\'taki evinde yalnız yaşadığı, eşi ve 2 çocuğunun ise memlekette kaldığı öğrenildi.

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