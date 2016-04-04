Makina Mühendisleri Odası’ndan 300 bin asansöre 'ölüm tehlikesi' etiketi

Adana’da bir açılış törenine katılan Makina Mühendisleri Odası (MMO) Genel Başkanı Ali Akber Çakar, kimi zaman ölümlü olaylarda da gündeme gelen asansörlere ilişkin 500 binin üzerinde asansörün kullanıldığı Türkiye’de yüzde 60’ına denk gelen 300 bin asansörün ‘kesinlikle can ve mal kaybı olarak tehlikeli’ anlamına gelen kırmızı etiket aldığını söyledi. Araştırma Türkiye genelinde 350 belediye ile iş birliği içerisinde gerçekleştiği aktarıldı.

Doğan Haber Ajansı’nın haberine göre, Türkiye genelinde yılda ortalama 30 bin asansörün yeni montaj yapıldığını anlatan MMO Genel Başkanı Çakar, “Ülkemizde 3 bin civarında da yürüyen merdiven montajı yapılıyor. Gerek normal yük asansörleri, gerekse yürüyen merdivenlerin yaklaşık yüzde 12’si ithal edilen parçalardan oluşuyor. Dolayısıyla maliyet olarak bakıldığında bir milyar dolar oranında pazar payı var” dedi.

Tehlikeye dikkat!

MMO olarak asansör denetimlerini yapabilmek için Türkiye genelinde 350 belediye ile işbirliği protokolü imzaladıklarını aktaran Ali Ekber Çakar, şunları kaydetti:

“Uzman ekiplerimiz asansörlerin mevcut durumu, kullanılabilirliği, riskleri ve yapılması gerekenlere ilişkin denetim yapıyor. Bizim yaptığımız kontrollere göre, Türkiye’de bulunan 500 binin üzerindeki asansörün yüzde 60’ı, yani 300 bini kırmızı etiket alıyor. Bunların yaklaşık yüzde 30’u yeşil, geriye kalan yüzde 10’u da sarı ve mavi etiket alıyor. Kırmızı etiket, ’kesinlikle can ve mal kaybı olarak tehlikeli’ anlamı taşıyor. Kırmızı etiket alan asansörün kesinlikle kullanılmaması gerekiyor. Yeni çıkan yönetmelik çerçevesinde, yerel yönetimlerin 1 ay içerisinde bu asansörlerin eksikleri giderilmezse mühürlenmesi gerekiyor. Yeşil etiket alan asansörler can ve mal kaybı açısından herhangi bir tehlike taşımıyor. Mavi etiketliler hafif kusurlu, sarı ise kusurlu anlamına geliyor. Sarı etiketin 2 aylık süresi var. Bu süre içerisinde eksiklerinin giderilmesi gerekiyor. Yani kırmızıdan sonra en tehlikeli etiket grubudur. Mavi etikette bir yıl içerisinde eksiklerinin giderilmesi gerekiyor. Bazen acı olaylar yaşanıyor asansörlerle ilgili. Uzman ekiplerin denetimleri bu konuda çok önem taşıyor.”