Makina Mühendisleri Odası: Patlamanın nedeni doğal gaz değil

İZMİR, (DHA) - TÜRK Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi\'nce, Gaziemir\'deki Abdülhamit Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nde meydana gelen, Öznur Güzelocak\'ın (45) yaşamını yitirdiği ve 4 kişinin yaralandığı patlamayla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, benzer olayların yaşanmaması için kamusal denetimin gerekliliğine vurgu yapılırken, oda olarak yaptıkları incelemede ise patlamaya doğal gazın değil, kalorifer kazanında eksik su ya da aşırı ısı artışı sonucu, buhar oluşmasının ve basıncın kontrolsüz artmasının neden olduğu belirtildi.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi\'nce geçen salı günü Gaziemir\'deki Abdülhamit Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nde meydana gelen patlamayla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Oda tarafından okulda incelemelerin sürdürüldüğünün belirtildiği açıklamada, \"Bilindiği üzere, bundan iki gün önce, 6 Şubat Salı günü Gaziemir\'de bulunan Abdülhamit Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nin kazan dairesinde bir patlama meydana geldi. Aynı zamanda Halk Eğitim Merkezi tarafından da kullanılan okulda meydana gelen patlamada maalesef bir yurttaşımız hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı. Öncelikle yaşamını yitiren yurttaşımızın ailesine başsağlığı, patlama anında olay yerinde bulunan ve yaralanan yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu patlama bir kez daha insan yoğunluğunun yüksek olduğu hastane, okul benzeri kamu kurumlarında risk taşıyan cihazların kullanımında alınması gereken güvenlik tedbirlerinin önemini gözler önüne sermiştir\" denildi.

\'PATLAMANIN NEDENİ DOĞAL GAZ DEĞİL\'

Öznur Güzelocak\'ın yaşamını yitirdiği, 4 kişinin de yaralandığı patlamaya doğal gazın neden olmadığı belirtilirken, odanın uzman üyelerinin ilk tespitleri ise şöyle açıklandı:

\"TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi olarak, kaza yerinde uzman üyelerimizin yapmış olduğu inceleme sonucunda aşağıdaki noktaları kamuoyunun dikkatine sunmak isteriz. Öncelikle, kalorifer kazanının patlama nedeni konusunda detaylı incelememiz sürmektedir. Patlama nedeninin doğalgaz olmadığı, kalorifer kazanında eksik su ya da aşırı ısı artışı sonucu, buhar oluşması ve basıncın kontrolsüz artması (kazanın buhara kalkması) olduğu anlaşılmaktadır. İlk incelemede, patlamanın, kalorifer kazanının mekanik tesisat emniyet sistemlerindeki hatalı uygulamadan kaynaklandığı tespit edilmiştir. Isıtma sisteminin yeni kurulduğu, ancak kazan üzerine monte edilen emniyet sistemlerinin yanlış seçildiği görülmüştür. Kazan devreye alınmadan önce ısıtma sisteminin kontrolü yapılmadığı için bu hata fark edilmemiştir. Bu tür kazaların meydana gelmemesi için, ısıtma sistemlerinin devreye alınmadan önce kontrolünün yapılması ve bir rapora bağlanması gerekmektedir. Sonuç olarak, benzer kazaların bir daha yaşanmasının önüne geçilebilmesi için cihaz kurulum aşamasında kamusal denetiminin yapılmasının mevzuatla zorunlu kılınması gereklidir. Ayrıca, cihazların kullanım süreçlerinde periyodik kontrollerinin yapılması ve bu tür tesislerin ilgili eğitimleri almış ve bu çerçevede belgelendirilmiş kişilerce işletilmesi, tüm bu aşamalarda konunun uzmanlarından ve ilgili meslek odalarından destek alınması gerektiği doğrultusundaki görüşümüzü kamuoyu ile paylaşırız.\"

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