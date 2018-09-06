Makina ihracatında kilogram başına fiyat 6.2 dolara yükseldi

İstanbul, 6 Eylül (DHA) – Makine İhracatçıları Birliği verilerine göre, makine ihracatında geçen yılın ilk sekiz ayında 5.7 dolar düzeyinde olan kilogram başına fiyatlar, bu yılın aynı döneminde 6.2 dolara kadar yükseldi. Makine ihracatı, Ağustos ayında 1.2 milyar dolara ve yılın sekiz ayında 11 milyar dolara ulaştı.

Makine İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Kutlu Karavelioğlu, ihracatta yılın ilk sekiz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16.6 artış görüldüğünü belirtirken, ayrıca makine ihracatında kilogram başına fiyatlarda yüzde 8.0 artış oluştuğunu söyledi ve \"Kur farkını bahane ederek Türk malını değerinin altında ithal edebileceğini düşünenler yanılıyorlar\" dedi.

Makine İhracatçıları Birliği verilerine göre, yılın ilk sekiz ayında makine ihracatını 11 milyar dolara yükselten makine sektörünün, aynı dönemde Türkiye\'nin toplam ihracatı içindeki payı yüzde 10 olarak gerçekleşti. Makine sektörünün Ocak-Ağustos döneminde en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülkeler Almanya, ABD ve İngiltere oldu. Gelişmiş ülkelerin tamamında pazar payını artıran Türk makine sektörü ayrıca, ihracatta ABD\'de yüzde 21.9 Rusya\'da ise yüzde 43.2 artış sağladı.

“Makinelerimiz gerçek değerini buluyor”

Sektörün geçen yılın ilk sekiz ayında 5.7 dolar seviyesinde olan ihracatta kilogram başına fiyatların 6.2 dolara kadar yükseldiğini belirten Karavelioğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Makine İhracatçıları Birliği olarak, üyelerimizin dış ticaret süreçlerinde sorun yaşamaması ve sektörümüzün uluslararası rekabette geri kalmaması için ihracatçı firmalarla sürekli temas halindeyiz. İthalatçı ülkelerin kur farkını fırsata çevirmesine ve Türk makinelerin marka gücüne zarar vermesine izin vermeyiz.

“İleri teknoloji ve inovasyona yaptığımız yatırımlarla makinelerimiz gerçek değerini buluyor. Bunun en iyi örneklerinden biri kilogram başına ihracat fiyatlarımızın ABD\'de 14.3 dolara kadar yükselmesidir. Özellikle türbin, turbojetler ve hidrolik silindir satışında önemli bir artış sağladığımız ABD\'ye ihracatımız ilk sekiz ayda 787 milyon dolara ulaştı. Türkiye’nin toplam ihracatı içinde makine sektörünün payı Almanya\'da yüzde 15.6’ya, ABD\'de ise yüzde 14.9 seviyesine yükseldi.” (Fotoğraflı)