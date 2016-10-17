MAK'ın son seçim anketine göre, hangi parti, yüzde kaç oy alıyor?

MAK araştırma şirketinin anketinde "Yarın seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusuna katılımcılar yüzde 49,29'la AKP, yüzde 24,38'la CHP, yüzde 15,37'la MHP yanıtını verdi. Ankete göre yapılacak bir seçimde HDP yüzde 8,48'le baraj altı kalıyor.

Ankete göre, katılımcıların yüzde 63'ü 'Türk Tipi Başkanlık Sistemi'nin halkoylamasına sunulması halinde 'Evet' oyu vereceğini belirtti. Katılımcıların yüzde 49'u da seçimde AKP'yi destekleyeceğini söyledi.

MAK Araştırma Şirketi, 10-15 Ekim tarihleri arasında 25 il ve 160 ilçeden vatandaşa başkanlığa bakış açıları, yapılacak seçimde oy verecekleri parti ve hükümetin terörle mücadeledeki başarısını sordu.

"Avrupa defterini kapatmalı"

"Size göre Türkiye Avrupa Birliği'ne girme yolunda çabasını sürdürmeli mi? Yoksa bu konuda radikal bir karar alıp bu defteri kapatmalı mı?" sorusuna katılımcılar yüzde 44'le 'o defteri kapatmalı', cevabını verirken yüzde 42'yle 'devam etmeli' dedi. Katılımcıların yüzde 61'i hükümeti 'FETÖ'yle mücadelede başarılı bulurken, terörle mücadeleye destek de yüzde 47. Vatandaşın yüzde 62'si IŞİD ile mücadelede de hükümeti başarılı buluyor.

"ABD'nin dostluğu gerçek değil"

Ayrıca vatandaşın yüzde 78'i, "ABD ve NATO'nun Türkiye'nin stratejik dostu olduğuna" inanmazken, yüzde 14'ü dostu olduğuna inanıyor. Vatandaş'ın yüzde 72'si Türkiye'nin Suriye'de kara gücü bulundurmasını doğru görürken, yüzde 18'i doğru bulmuyor.