MAK'ın araştırmasına göre, halkın yüzde 54'ü başkanlık sisteminin başladığını düşünüyor

MAK Araştırma Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, halkın yüzde 54.8'lik kısmının Binali Yıldırım sonrası fiili başkanlık sisteminin başladığı kanaatinde olduğunu öne sürdü.

Milat gazetesinden Ezgi Çelik'e konuşan Kulat, "Yapılan son anket sonuçlarına göre AK Parti'ye daha önce en az bir kere oy vermiş seçmenin yüzde 93.8'lik oranda ‘AK Parti'nin oyları artar' cevabını verdiğini" söyledi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın AK Parti MKYK toplantısında aday olarak açıklanmasının hemen ardından konuyu telefon anketiyle vatandaşlara sorduklarını kaydeden Kulat, "AKP'ye oy verdiğini söyleyen seçmenin yüzde 94'lük oranının Binali Yıldırım'ın doğru tercih olduğunu belirttiğini" söyledi. "Bu oranın şu anda daha da artmış olacağını" ifade eden Kulat, "Binali Yıldırım'ın Başbakan olmasının halkta olumlu bir hava ve beklenti yarattığı" görüşünü dile getirdi.

" AK Parti'nin ‘Tayyip'in partisi"

Başkanlık Sistemi ile ilgili vatandaşların görüşlerini paylaşan Kulat, "Vatandaşlara "Başkanlık Sistemini biliyor musunuz?" diye sorduğumuzda Türk tipi başkanlık sisteminin içi ne şekilde doldurulacak yeterince bilmiyor. Ama "Recep Tayyip Erdoğan'ın Başkan olmasını istiyor musunuz? diye sorduğumuzda bunu desteklediklerini ifade ediyorlar. "Türkiye'de fiilen zaten bir Başkanlık Sistemi var ve bu başkanlık sisteminde de başkan Recep Tayyip Erdoğan" görüşünde halk. Vatandaş AK Parti'yi 'Tayyib'in partisi' olarak görüyor. Kongrede Bekir Bozdağ'ın ifadesiyle de AK Parti'nin ‘Tayyip'in partisi' olduğu tescillendi. Son anket sonuçlarımıza göre genel seçmen'in yüzde 54.8'lik kısmı, Binali Yıldırım sonrası AK Parti'deki değişimin fiili başkanlık sistemini başlattığını dile getirdi. Önümüzdeki süreçte öyle zannediyorum ki mecliste sayısal çoğunluk giderilerek parti içinden fire verilmezse başkanlık gündeme gelecek. Ama bu sıkıntılı görülürse de partili cumhurbaşkanlığı sistemi tercih edilecek" dedi.