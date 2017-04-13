MAK'ın anketine göre, 'evet' oylarının oranı yüzde 54.6

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik, MAK Araştırma Şirketi'nin 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasına ilişkin olarak 5-10 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirdiği anketi yayımladı. Ankete katılanların yüzde 54.6'sı 'evet' oyu kullanacağını ifade etti. 'Hayır' oyu kullanacağını söyleyenlerin oranı ise yüzde 41.4'te kaldı.

MAK Danışmanlık firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, 24 Mart'ta yaptığı açıklamada bugüne kadar hiçbir seçimde görülmemiş bir durum yaşandığını savunarak "Evet oyları yüzde 45’lerde görünüyor" demişti.

İlnur Çevik'in Yeni Birlik'te yayımlanan (13 Nisan 2017) yazısı şöyle:

Türkiye’yi Cumhurbaşkanlığına taşıyacak olan anayasa değişikliği için yapılacak referanduma dört gün kaldı ve “evet” oyları önde.

AK Parti’nin yaptırdığı kamuoyu yoklamasında “evet”ler yüzde 55. CHP’nin yaptırdığında ise yüzde 54.

MAK Danışmanlığın 5 Nisan-10 Nisan arasında 5500 kişi ile yüz yüze yaptığı 20 il ve 135 ilçeyi kapsayan yoklamada yüzde 54,6 “evet” diyor, yüzde 41.4 “hayır” ve yüzde 4 “kararsız”… Kararsızlar matematiksel olarak dağıtıldığı zaman “evet” yüzde 56,5 “hayır” ise 43.5…

Ama araştırmanın en çarpıcı neticesi ise AK Parti seçmeni yüzde 90 oranında “evet”leri sırtlıyor… Ama MHP seçmeni daha çok “hayır” diyor… Araştırmaya göre MHP seçmeninin yüzde 65’i “hayır” diyecek, yüzde 30’u “evet” diyecek ve yüzde 5 “kararsız”… Yani “evet” için MHP tabanından fayda yok… Bu neticeler MHP Başkanı Devlet Bahçeli ve ekibi için çok düşündürücü… CHP’lilerin ancak yüzde 2’si “evet” diyor… HDP’lilerde “evet”çiler oranı ise yüzde 20… Yani HDP’liler neredeyse MHP kadar “evet” diyor…

Bu arada yurt dışında ve gümrüklerde oy kullanacak yaklaşık 1,5 milyon seçmenin üçte ikisi “evet”, üçte biri ise “hayır” diyor. Yani bunlar “evet”e yüzde 2, “hayır”a ise yüzde 1 katkı yapıyor…

"Yarın seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusuna verilen yanıtlar; kararsızların matematiksel dağılımının sonunda AK Parti 51, CHP 24, MHP 13, 5, HDP 8,3, diğerleri başlığı altıda diğer parti ve bağımsız adayların ise 3,2’de kaldığını göstermektedir. Son 5 ayda peş peşe MAK Danışmanlık tarafından yapılan araştırmalarda HDP % 10’luk baraja takılmış görülüyor.

Netice şu: Ne varsa AK Partililerde var. MHP ve HDP durumu biraz kurtarıyor…