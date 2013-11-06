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Ekonomi

Maket üzerinden ev satımı sınırlanıyor

TBMM'de tartışılan yeni tasarıya göre, maket üzerinden satışı yapılan ev için çekilen kredi, iade edilebilecek; bakanlığın denetleme yetkileri artırılacak

06 Kasım 2013 19:35

 

Muzaffer Gençdoğan / ANKARA
 
TBMM Genel Kurul'u, 'Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı'nı görüşmeye başladı. Düzenleme, tüketici haklarını yeniden tanımlayarak karşılaştığı sorunlarda hizmet sunuculara yeni yaptırımlar getirirken ayıplı mal satışı ve satış sözleşmelerindeki tüketici aleyhine hükümler için de itiraz yollarını genişletiyor. Tasarı, maket üzerinden konut satışına sınır getirirken bu amaçla sağlanacak konut kredisinden tüketiciye daha sonra vazgeçme hakkı tanıyor.
88 maddeden oluşan ve Genel Kurul’da bölümler halinde görüşülen Tasarı, tüketici haklarını yeniden tanımlayarak karşılaştığı sorunlarda hizmet sunuculara yeni yaptırımlar getirirken ayıplı mal satışı ve satış sözleşmelerindeki tüketici aleyhine hükümler için de itiraz yollarını genişletiyor. Tasarı, maket üzerinden konut satışına sınır getirirken bu amaçla sağlanacak konut kredisinden tüketiciye daha sonra vazgeçme hakkı tanıyor. Tasarı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bağlı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’nün görev ve yetkilerini genişletirken yeniden teşkilatlanmasını da öngörüyor. Tasarı ayrıca Reklam Kurulu ile tüketici hakem heyetlerinin de yeniden  düzenlenmesine ilişkin hükümler içeriyor.
 

Muhalefet tasarıya karşı

 
TBMM’de grubu bulunan muhalefet partileri, 4077 Sayılı Kanun yerine geçecek olan Düzenlemenin “kamu-sivil toplum ilişkisini bozduğu, kurul ve konseylerdeki sivil toplum ağırlığını ortadan kaldırdığı, Bakanlığın her türlü düzenleme ve denetleme yetkisini üzerine alarak otoriter bir yaklaşım sergilediği, bankaların tüketiciden aldığı komisyon ve hizmet bedellerinin sürdürülmesinin önünün açıldığı, kredisini erken kapatan tüketiciden tazminat alınmasının Tasarı ile resmiyet kazandığı” iddialarıyla Tasarıya karşı çıkıyor.
TBMM Sanayi Ticaret Komisyonu’nda geçen yasama yılında kabul edilmesine rağmen aynı dönemde bazı itirazların da etkisiyle çıkarılamamıştı.

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