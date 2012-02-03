Maket Humeyni'ye askeri tören



T24 - İran'ın rejimini İslâm Cumhuriyeti'ne çeviren ve ülkenin ruhani lideri kabul edilen Ayetullah Humeyni, önceki gün Tahran'da düzenlenen ilginç bir askeri törenle anıldı.





Humeyni’nin, 14 yıl süren Fransa sürgününden geri dönüp, 1 Şubat 1979 günü İran toprağına ayak basmasının 33’üncü yıldönümünü simgeleyen törende, ruhani liderin kartondan yapılma maketleri kullanıldı. Maket Humeyni uçaktan indi, askerleri selâmladı, araca bindi ve çok sevdiği ülkesine geri dönmüş oldu.



Bu şaşırtıcı törenin fotoğraflarının Mehr haber ajansınca dünyaya sunulmasıyla, sosyal medyanın törenle dalga geçen mesajlarla dolması bir oldu. Hatta bazı kullanıcılar, Humeyni’nin karton replikasını, farklı fotoğrafların üzerine yapıştırdı. Fransız futbolcu Zinedine Zidane’ın, 2006 Dünya Kupası finalinde İtalyan Marco Materazzi’ye kafa atma anı, Prens William’la Kate Middleton’ın evlilik töreni gibi birçok tarihi kareye Humeyni replikası yerleştirildi.





