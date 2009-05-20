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Spor

Makendonya Milli Takımı Yonuz'a emanet

20 Mayıs 2009 00:17


Makendonya Milli Futbol Takımı'nın başına Mirsad Yonuz getirildi.

Makedonya Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, milli takımın yeni teknik direktörünü belirledi.

Makedonya Futbol Federasyonu Başkanı Hari Hacıristevski, yeni teknik direktör olarak Mirsad Yonuz'u seçtiklerini açıkladı.

Hacıristevski, karar toplantısı öncesinde teknik direktör adayları arasında yer alan Türk antrenör Ziya Doğan ile de bir görüşme yaptı. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşmede Hacıristevski ile Doğan arasında anlaşma sağlanamadığı bildirildi.

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