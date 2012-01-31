-Makedonya'ya Yunanistan engeli GAZİANTEP (A.A) - 31.01.2012 - Makedonya Başbakan Yardımcısı Vladimir Peshevski, NATO ve Avrupa Birliği (AB) üyeliği için gerekli şartları yerine getirdiklerini ancak Yunanistan engeline takıldıklarını söyledi. Türkiye Sanayici ve İşadamları Konfederasyonu (TUSKON) ile Gaziantep Paylaşımcı Genç İşadamları Derneği tarafından (GAPGİAD) ''Türkiye - Makedonya İş Forumu'' düzenlendi. Foruma katılması beklenen Makedonya Başbakanı Nikola Gruevski'nin ise elverişsiz hava koşulları nedeniyle Gaziantep'e gelemediği bildirildi. Başbakan Yardımcısı Vladimir Peshevski'nin başkanlığında karayolu ile Gaziantep'e gelen Makedonya heyeti, Gaziantepli işadamlarını ülkelerine davet etti. Forumun açılışında konuşan Başbakan Yardımcısı Pashevski, ''Makedonya NATO ve AB'ye üye olmak için önemli çalışmalar yaptı, ancak Yunanistan'ın engellemesi nedeniyle üyeliğimiz gerçekleşmedi'' dedi Peshevski, Türkiye ile dostluk ilişkilerinin ticarete de dönüşmesi için çalışmalar yürüttüklerini belirterek, ''İlişkilerimizin ticarette de iyi gitmesi halinde önemli neticelerde elde edeceğiz'' ifadelerini kullandı. Türkiye'nin Makedonya'yı anayasal olarak tanıyan ilk ülke olduğunu anımsatan Peshevski, şöyle devam etti: ''Coğrafi konumumuz ve AB ülkelerine yakınlığımız bir avantaj olarak sayılıyor. Ticaretimizin yüzde 60'ını Avrupa ülkeleriyle gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla Avrupa'daki herhangi bir kriz bizim ekonomimizi de yakından etkiliyor. Şu an istihdam oranımız oldukça düşük. Yeni teknoloji ve yatırımcılara ihtiyacımız var. Ancak hükümetimizin, yatırımların artırılması noktasında bazı projeleri bulunuyor.'' Büyük bir piyasaya ulaşmak için serbest ticaret anlaşmaları imzalamayı uygun gördüklerini kaydeden Peshevski, ''Bu anlaşmalar sayesinde sadece Makedonya piyasasına değil, 650 milyonluk bir piyasaya hitap etmiş oluyorsunuz. Hükümet olarak dış yatırımcıyı çekmek için de istikrarlı makro ekonomi siyaseti uyguluyoruz'' şeklinde konuştu.