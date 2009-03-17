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Ekonomi

Makedonya’lı GSM operatörüne Türkiye’den talip

Makedonya’da satışa çıkarılan "Cosmofon Mobil" GSM operatörüne Türkiye'den Türk Telekom ile Turkcell'in de talip oldukları bildirildi.

17 Mart 2009 02:00

Makedonya’da satışa çıkarılan "Cosmofon Mobil" GSM operatörüne Türkiye'den Türk Telekom ile Turkcell'in de talip oldukları bildirildi.

Makedon basınında yeralan haberlere göre "Türk Telekom" ve "Turkcell" Haziran ayına kadar satılması gereken Makedonya;nın ikinci büyük GSM operatorü Cosmofon;ın ihlesine katılmak için ön çalışmalara başladı. İhaleye Avusturya ile Slovenya telekomlarının da ilgi gösterdiği bildiriliyor.

Makedonya'ın GSM operatörü Cosmofon'nun satış değerinin 200 milyon Avro'nun üstünde olduğu ileri sürülüyor.

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