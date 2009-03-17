Makedonya’lı GSM operatörüne Türkiye’den talip

Makedonya’da satışa çıkarılan "Cosmofon Mobil" GSM operatörüne Türkiye'den Türk Telekom ile Turkcell'in de talip oldukları bildirildi.



Makedon basınında yeralan haberlere göre "Türk Telekom" ve "Turkcell" Haziran ayına kadar satılması gereken Makedonya;nın ikinci büyük GSM operatorü Cosmofon;ın ihlesine katılmak için ön çalışmalara başladı. İhaleye Avusturya ile Slovenya telekomlarının da ilgi gösterdiği bildiriliyor.



Makedonya'ın GSM operatörü Cosmofon'nun satış değerinin 200 milyon Avro'nun üstünde olduğu ileri sürülüyor.

