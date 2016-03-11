Makedonya'dan Almanya'ya sert suçlama

Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov, AB ve özellikle Almanya’nın sığınmacı

politikalarına yönelik ağır suçlamalarda bulundu. Ivanov, Alman Bild gazetesine verdiği

demeçte, “Almanya insani açıdan çok iyi bir tutum sergiledi ama güvenlik

politikalarında tamamen başarısız oldu” diye konuştu. Olası radikal İslamcılar

hakkında Makedonya’nın veri alışverişi önerdiğini kaydeden Ivanov bu konuda ne

Almanya ne de AB tarafından bir talep geldiğini belirtti.

Güvenlik unsurunun tamamen göz ardı edildiğini savunan Ivanov, Makedonya’nın bir

süre önce Yunanistan sınırını kapatmasına atıfta bulunarak “Eğer Brüksel’e güvenerek

hareket etmiş olsaydık ve kendi başımıza karar vermeseydik, çoktan cihatçı akınında

boğulmuş olacaktık” diye konuştu. Makedonya makamlarının bu sayede 9 bin sahte

pasaport ve belge ele geçirdiğini söyleyen Ivanov, “Sözde mülteciler sahte kimliklerle

tüm Avrupa’ya yayılıyor ve Yunanistan onlara dünyaya açılmaları için kolayca mühür

basıyor” dedi.

Türkiye karşılaştırması

Cumhurbaşkanı Ivanov, Alman hükümetinin teknik yardım taleplerini de geri

çevirdiğini kaydetti. Ivanov “Biyometrik veri karşılaştırması için teknik cihazlara

ihtiyaç duyduk ama Almanya bu talebimizi sürekli geri çevirdi” diye konuştu.

AB üye ülkesi olmayan Makedonya’nın Avrupa'yı Yunanistan gibi bir AB ülkesinden

korur hale geldiğini savunan politikacı, “Türkiye AB ile pazarlık masasında otururken

Makedonya’nın sadece menünün bir parçası” olduğundan yakındı.

AB kurumlarının hemen her zaman kurbanı olduklarını ifade eden Cumhurbaşkanı,

Makedonya’ya 25 yıl boyunca yalan söylendiğini ve ülkenin oyalandığını öne sürdü.

Ivanov “AB bakış açısından Makedonya’nın “Hiçbir şey, AB üyesi değil, Schengen

üyesi değil, NATO üyesi değil. Kimse bizi istemiyor” diye konuştu.