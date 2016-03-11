Makedonya'dan Almanya'ya sert suçlama

Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov, AB ve özellikle Almanya’nın sığınmacı
politikalarına yönelik ağır suçlamalarda bulundu. Ivanov, Alman Bild gazetesine verdiği
demeçte, “Almanya insani açıdan çok iyi bir tutum sergiledi ama güvenlik
politikalarında tamamen başarısız oldu” diye konuştu. Olası radikal İslamcılar
hakkında Makedonya’nın veri alışverişi önerdiğini kaydeden Ivanov bu konuda ne
Almanya ne de AB tarafından bir talep geldiğini belirtti.
Güvenlik unsurunun tamamen göz ardı edildiğini savunan Ivanov, Makedonya’nın bir
süre önce Yunanistan sınırını kapatmasına atıfta bulunarak “Eğer Brüksel’e güvenerek
hareket etmiş olsaydık ve kendi başımıza karar vermeseydik, çoktan cihatçı akınında
boğulmuş olacaktık” diye konuştu. Makedonya makamlarının bu sayede 9 bin sahte
pasaport ve belge ele geçirdiğini söyleyen Ivanov, “Sözde mülteciler sahte kimliklerle
tüm Avrupa’ya yayılıyor ve Yunanistan onlara dünyaya açılmaları için kolayca mühür
basıyor” dedi.
Türkiye karşılaştırması
Cumhurbaşkanı Ivanov, Alman hükümetinin teknik yardım taleplerini de geri
çevirdiğini kaydetti. Ivanov “Biyometrik veri karşılaştırması için teknik cihazlara
ihtiyaç duyduk ama Almanya bu talebimizi sürekli geri çevirdi” diye konuştu.
AB üye ülkesi olmayan Makedonya’nın Avrupa'yı Yunanistan gibi bir AB ülkesinden
korur hale geldiğini savunan politikacı, “Türkiye AB ile pazarlık masasında otururken
Makedonya’nın sadece menünün bir parçası” olduğundan yakındı.
AB kurumlarının hemen her zaman kurbanı olduklarını ifade eden Cumhurbaşkanı,
Makedonya’ya 25 yıl boyunca yalan söylendiğini ve ülkenin oyalandığını öne sürdü.
Ivanov “AB bakış açısından Makedonya’nın “Hiçbir şey, AB üyesi değil, Schengen
üyesi değil, NATO üyesi değil. Kimse bizi istemiyor” diye konuştu.