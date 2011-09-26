-Makedonya'da Türkleri Türk görevliler sayacak ÜSKÜP (A.A) - 26.09.2011 – Makedonya'da 1-15 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek nüfus sayımı için toplam 16 bin 600 sayman görevlendirildi. Nüfus Sayım Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, saymanlardan 1340'ının Türkler arasından seçildiği ve bu görevlilerin Türk nüfusun yaşadığı belediyelerde Türk aileleri sayacağını bildirildi. Makedonya'daki nüfus sayımında vatandaşların yanı sıra diplomatik ile uluslararası kuruluşların temsilciliklerinde çalışanlar ve ülkede geçici süreyle ikamet eden yabancılar da sayılacak. Sayım ülkede yaşayan dini ve etnik azınlıkların nüfuslarının belirlenmesi açısında da büyük önem taşıyor. Sayım Komisyonu Başkanı Vesna Yanevska, sayıma Makedonya dışında bir yıldan fazla yaşayan vatandaşların da katılacağını belirterek bu kişilerin yaşadıkları ülkelerdeki Makedonya'nın diplomatik temsilciliklerine başvurmalarını istedi. Sayım sırasında evinde bulunmayan vatandaşlara istatistik kurumu tarafından belirlenen sayım dairesine gelmeleri için çağrı bırakılacağını kaydeden Yanevska, sayımlara katılmayan vatandaşlara 500 avro ile 1500 avro arasında para ceza kesileceği bildirildi.