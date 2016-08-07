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Dünya

Makedonya’da sel; en az 15 kişi hayatını kaybetti

"Bu bir felaket, daha önce hiç böyle bir şey yaşamadık"

07 Ağustos 2016 19:02

Makedonya'nın başkenti Üsküp'te gece etkisini artıran yoğun yağışların oluşturduğu selde en az 15 kişi yaşamını yitirdi.

Makedon yetkililer sel felaketinde ölen 15 kişinin cesetlerinin Pazar günü yerel saatle sabah 08.30'da bulunduğunu, altı kişinin hala kayıp olduğunu söyledi.

Ölenlerden bazılarının sele kapılan araçlarının içinde boğulduğu bildirildi. Şehrin çevre yollarının kısmen trafiğe kapandığı, oluşan selin arabaları çevre tarlalara sürüklediği belirtildi.

Yetkililer Üsküp'te metrekareye 93 litre yağış düştüğünü ifade etti.

Üsküp Belediye Başkanı Kove Trajanovski, "Bu bir felaket. Daha önce hiç böyle bir şey yaşamadık" dedi.

Yerel medya, Üsküp genelinde 65 defa ambülans çağrıldığını aktardı.

Hastanelerde tedavi görenlerin sayısının da 20'den fazla olduğu bildirildi.

Orduya da yardım faaliyetlerine katılması çağrısı yapıldı.

Ülkenin kuzeydoğusundaki üç köyde toprak kayması yüzünden elektrikler kesildi.

Yağışların Pazar akşam saatlerinde de devam etmesi bekleniyor.

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