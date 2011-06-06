-MAKEDONYA'DA SANDIKTAN KOALİSYON ÇIKTI ÜSKÜP (A.A) - 06.06.2011 - Makedonya'da yapılan genel seçimlerin resmi olmayan ilk sonuçlarına göre seçimi iktidardaki Makedon Milli Birlik Partisi'nin (VMRO) liderliğindeki ''Daha iyi bir Makedonya için'' koalisyonu kazandı. Koalisyon lideri ve Başbakan Nikola Gruevski, kazandıkları zaferi kutladıklarını belirterek, ''Makedonya Cumhuriyeti'nin çok partili sisteme geçişinden bu yana Makedonya'da en demokratik ve dürüst seçimler düzenlendi. Bundan sonra yolumuz NATO ve Avrupa Birliği'' dedi. Ülke genelinde 2976 merkezde 1,8 milyon seçmen, parlamentodaki 123 sandalyenin sahiplerinin belirlenmesi için oy kullandı. VMRO liderliğindeki koalisyonda yer alan Türk Demokratik Partisi'nin de 2 milletvekili kazandığı tahmin ediliyor. AGİT bünyesinde yer alan Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi'nden (ODIHR) 332 gözlemcinin izlediği seçim süreci ayrıca Makedonya Sivil Toplum Teşkilatı MOST ile çeşitli sivil toplum örgütlerinden toplam 3 bin 700 yerli gözlemci takip etti.