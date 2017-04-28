Makedonya'da Meclis basıldı, milletvekilleri rehin alındı

Makedonya'da yüzlerce protestocu parlamento binasını basarak milletvekillerini rehin aldı. Olaylarda 1'i ağır 9 kişi yaralandı. Rehin alınanlar arasındaki AA kameramanı Abdul, yaklaşık 6 saat sonra salıverildi.

Makedonya Meclisinde meclis başkanının seçilmesinin ardından çıkan olaylarda 1'i ağır 9 kişi yaralandı.

Ülke medyasındaki haberlere göre, maskeli bir grubun Meclise zorla girmesinin ardından yaşanan olaylarda aralarından bazı milletvekillerinin de bulunduğu 9 kişi yaralandı. Hastanelere kaldırılan yaralılardan Arnavut milletvekili Zijadin Sela'nın durumunun ağır olduğu ifade edildi.

Meclis binası önünde toplanan Makedon milliyetçisi İç Makedon Devrimci Örgütü-Makedonya'nın Ulusal Birliği Demokratik Partisi (VMRO-DPMNE) yanlılarının protestosu da sürüyor. Civarda sık sık ses bombaları atılırken protestocu grup da belirli aralıklarla "Makedonya" sloganları atıp Makedonya milli marşı okuyor.

Öte yandan, son olarak Makedonya Sosyal Demokratlar Birliği (SDSM) Genel Başkanı Zoran Zaev'in üstünde kan olduğu görüldü. Bazı milletvekilleri ile basın mensuplarının rehin tutulduğu Meclisten 30 milletvekili de tahliye edildi.

Protestocu VMRO-DPMNE yanlılarının oluşturduğu "Ortak Makedonya İçin Hareketi" ise sosyal medya üzerinden herkesi başkent Üsküp'e protestolara destek olmaya çağırdı.

AA kameramanı serbest bırakıldı

Meclis önündeki protestoların başlamasının ardından, yüzleri maskeli bir grup meclise girerek aralarında milletvekilleri ile basın mensuplarının da olduğu birçok kişiyi rehin aldı. Rehin alınanlar arasındaki AA kameramanı Abdul, yaklaşık 6 saat sonra salıverildi.

Abdul, kendilerini rehin tutan kişilerin ellerinde tabancalar bulunduğunu ve kapatıldıkları odadan çıkmaları halinde öldürülmekle tehdit edildiklerini belirterek, daha sonra odaya giren askerler tarafından önce bir arabaya bindirildiklerini, ardından serbest bırakıldıklarını anlattı.

Bugünkü Meclis oturumunda VMRO-DPMNE ile Makedonya Sosyal Demokratlar Birliği (SDSM) öncülüğündeki taraflar arasında gerginlik yaşanmış, yeni meclis başkanının seçilmesi planlanan oturum ertelenmişti.

Oturum ertelenmesine rağmen mecliste çoğunluğu elinde bulunduran SDSM öncülüğündeki siyasi partiler, Arnavut partisi Demokratik Bütünleşme Birliğinden (BDİ) Talat Caferi'yi yeni meclis başkanı seçti.

VMRO-DPMNE yanlısı protestocular, Caferi'nin meclis başkanı seçilmesinin ardından meclis önünde toplandı. Yüzleri maskeli bir grup ise meclis binasına girerek bazı milletvekilleri ile basın mensuplarını rehin alıp darbetti.

Neler yaşandı?

Meclis oturumunda VMRO-DPMNE ile SDSM öncülüğündeki taraflar arasında gerginlik yaşanmış, yeni meclis başkanının seçilmesi planlanan oturum ertelenmişti.

Oturumun ertelenmesine rağmen Mecliste çoğunluğu elinde bulunduran SDSM öncülüğündeki siyasi partiler, Arnavut partisi Demokratik Bütünleşme Birliğinden (BDİ) Talat Caferi'yi yeni meclis başkanı seçmişti.

VMRO-DPMNE yanlısı protestocular, Caferi'nin Meclis Başkanı seçilmesinin ardından Meclis önünde toplandı. Yüzleri maskeli bir grup ise Meclis binasına girerek bazı milletvekilleri ile basın mensuplarını rehin alıp darp etti.

Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov, Makedonya Meclisinde gece boyunca devam eden ve aralarında milletvekillerinin de bulunduğu çok sayıda insanın yaralandığı olayların ardından siyasi parti liderlerini toplantıya çağırdı.



İvanov, düzenlediği basın toplantısında, vatandaşlara sakin olmaları çağrısında bulunarak, "Sizleri soğukkanlı kalmaya, çeşitli provokasyon, yalan haber ve manipülasyonları dikkate almamaya davet ediyorum. Gerginliklerin sakinleşmesine ve şiddetsizliğe, ihtiyatlı ve sorumlu davranmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Milletvekillerinin, ülkedeki durumu anayasa, yasalar ve meclisin kurallarına uygun hale getirmeleri bakımından en fazla sorumluluğa sahip olduklarını vurgulayan İvanov, mecliste milletvekili bulunan siyasi partilerin liderlerini yaşananları görüşmek üzere bugün için toplantıya çağırdığını söyledi.

Herkesin kendi davranışlarından sorumlu ve bunlardan kaynaklanan sonuçların farkında olması gerektiğini anlatan İvanov, "Bu durum, sadece Makedonya'nın hukuk düzenine saygı duyularak aşılabilir. Anayasa ve kurallara uygun olarak, diyalog içinde çözümü olmayan bir sorun yok." dedi.

İvanov, siyasi parti liderlerinin vatandaşların güvenini almış ve anayasa ile meclis kurallarına uygun bir çözüm bulmak adına en fazla sorumluluğa sahip kişiler olduklarını dile getirerek, "Makedonya'nın devlet çıkarlarına uygun olarak sorunlarımızı kendimiz çözmezsek dışarıdan hiç kimse çözmeyecektir." ifadesini kullandı.

Öte yandan, İç Makedon Devrimci Örgütü-Makedonya'nın Ulusal Birliği Demokratik Partisi (VMRO-DPMNE) Genel Başkanı Nikola Gruevski de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şiddet ve öfkenin hakim olmaması gerektiğine dikkati çekerek, "Bunu Makedonya'nın düşmanları istiyor. Ne Makedonya halkında ne de değişik etnik gruplar arasında yeni ayrışmalara gerek yok." değerlendirmesinde bulundu.

Tüm milletvekilleri tahliye edildi

VMRO-DPMNE yanlısı grubun meclis önündeki protestosu başladıktan kısa bir süre sonra maskeli bir grup protestocunun parlamento binasına girerek rehin aldığı milletvekilleri de dahil meclisteki herkesin tahliye edildiği, binanın tamamen boşaltıldığı öğrenildi.

Makedonya'nın resmi haber ajansı MIA'nın haberine göre, yaşanan olayların ardından aralarında milletvekili ve basın mensuplarının da bulunduğu 42 kişi tıbbi yardım için hastanelere başvurdu.