Makedonya'da güneş altında işçi çalıştırmak yasaklandı

Son günlerde aşırı sıcakların etkili olduğu Balkan ülkelerinden Makedonya'da günün en sıcak saatlerinde dışarıda işçi çalıştırmak yasaklandı.



Makedonya Çalışma ve Sosyal Politika Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklama ile tüm kamu ve özel işverenleri uyardı. Buna göre, saat 11.00 ile 17.00 arasında aşırı sıcak altında işçi çalıştırmak yasak.

Son günlerde ülke genelinde görülen yüksek sıcaklık nedeniyle bakanlığın böyle bir önleme gerek duyduğu belirtilen açıklamada, yol, kavşak ve diğer altyapı çalışmalarının önemli olduğunu, fakat çalışanların sağlık ve güvenliğinin de düşünülmesi gerektiği ifade edildi.

Merkezi yönetim, yerel yönetim ve özel şirketlerden aşırı sıcakların etkili olduğu söz konusu saatler arasında tüm çalışmaların durdurulması istenen açıklamada, "aksi takdirde işveren kim olursa olsun, kanunun öngördüğü çerçevede büyük cezalarla karşı karşıya kalacakları" uyarısında bulunuldu.

Bakanlığın kararının, ülke genelinde devam eden inşaat çalışmalarının yanı sıra özellikle başkent Üsküp'ün merkezindeki "Üsküp 2014" projesini yetiştirmeye çalışan inşaat firmalarını etkileyeceği belirtiliyor.