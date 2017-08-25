Makedonya'da gündem Vardar 

\"Tarihi zafer\"

\"Vardar, Fenerbahçe\'yi İstanbul\'da da nakavt etti\"

İstanbul-(DHA) UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Vardar\'ın Fenerbahçe\'yi elemesi, Makedonya basınında manşetlerde yer aldı. Vardar\'ın Fenerbahçe\'yi elemesinin \"Tarihi zafer\" olarak tanımlayan Makedonya basınında Vardar\'ın UEFA organizasyonlarında grup aşamasına ismini yazdıran ilk Makedon takımı olduğu belirtildi.

Ülkenin spor gazetelerinden olan Makedonski Sport \"Bravo, süper Vardar\" manşetini attığı haberde Vardar\'ın Makedon futbolunda tarihinin en büyük başırsına imza attığını yazdılar.

Nova Makedoniya gazetesi ise \"Tarihi zafer,Vardar Avrupa Ligi\'nde\" manşetini atarken Veçer gazetesi de \"Vardar, Fenerbahçe\'yi İstanbul\'da da nakavt etti\" başlığını kullandı.



