T24 LogoT24 Logo
Dünya

Makedonya’da bir uçak kayboldu

Bölgeye arama kurtama ekipleri yönlendirildi

07 Eylül 2016 01:26

Makedonya'nın başkenti Üsküp yakınlarında, Almanya'ya ait ticari faaliyetler gerçekleştiren uçağın havadayken sinyali kaybedildi.

Makedonya İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, bugün akşam saatlerinde başkentteki Büyük İskender Havaalanı yakınlarında bulunan Katlanovo bölgesinde, Almanya'ya ait ticari faaliyetler gerçekleştiren bir uçağın sinyalinin kaybedildiği bildirildi.

Açıklamada, İtalya'nın Treviso şehrinden kalkış yapan uçağın, Makedonya'ya yakıt ikmali yapmak için geldiği, havaalanına 10 kilometre uzaklıktayken uçuş radarından kaybolduğu belirtildi.

Bölgeye arama kurtama ekipleri yönlendirildi.

ETİKETLER

makedonyaalmanuçak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24