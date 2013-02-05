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Dünya

Makedonya'da 700 yıllık manastır kül oldu

Makedonya'nın güneyindeki Prilepe kenti yakınlarındaki, 13. yüzyılda inşa edilmiş Ortodoks Kutsal Meyrem Treskavats Manastırı'nın tamamen yandı

05 Şubat 2013 20:09

Prilepe kenti yakınlarındaki Kutsal Meyrem Treskavats Manastırı binası yangında yerle bir oldu.

Makedonya'nın güneyindeki Prilepe kenti yakınlarındaki, 13. yüzyılda inşa edilmiş Ortodoks Kutsal Meyrem Treskavats Manastırı'nın tamamen yandığı bildirildi.

Prilepe Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, kente 10 kilometre uzaklıktaki manastır binasının "temellerine kadar yandığı" belirtildi. Açıklamada, yangının eski konaklardan başladığı, daha sonra tüm konaklara yayıldığı ve kısa sürede binanın tamamen yandığı bildirildi.

 

Yangın kontrol altına alındı ama manastır kurtarılamadı

 

Açıklamada, yangının üç askeri helikopterin müdahalesi ile kontrol altına alındığı, çevreden gelen itfaiyeciler ve yerel halkın olaya müdahale ettiği ancak tarihi manastırın kurtarılamadığını belirtildi.

Makedonya Kültür Bakanı Elizabeta Kamçevska-Milevska, gazetecilere yaptığı açıklamada, manastırın yenilenmesi için hükümet olarak destek vereceklerini söyledi.

 

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