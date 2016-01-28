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Dünya
Deutsche Welle

Makedonya, Yunanistan sınırını kapattı

Makedonya, sınırda tıkanma olduğu gerekçesiyle Yunanistan'dan gelen mültecilerin geçici olarak ülkeye alınmayacağını duyurdu.

28 Ocak 2016 10:55


Makedonya, mülteci ve göçmenlerin ülkeye geçişte kullandıkları Yunanistan'a olan sınır kapılarını geçici olarak kapattı.

Alman haber ajansı dpa'nın haberine göre, Makedonya polisi Yunanistan'a kuzeydeki Makedonya ile Sırbistan arasındaki sınırda ‘tıkanma' olduğunu bildirdi. Çok sayıdaki mültecinin Sırbistan'a geçebilmek için sınırda beklediği haber verildi.

Sınırın tekrar ne zaman açılacağı açıklanmadı. Yunanistan ile Makedonya arasındaki karayolu güzergâhının ise trafiğe açık olduğu, İdomeni'deki demiryolu sınır kapısında ise bin kadar yabancının geceyi çadırlarda geçirdiği belirtiliyor.

800 dolayındaki mültecinin de otobüslerde ve yakınlardaki bir akaryakıt istasyonunda gecelediği bildirildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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MakedonyaYunanistanSırbistanDeutsche Welle Türkçe DW/dpa/AG/HS

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