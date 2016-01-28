Makedonya, Yunanistan sınırını kapattı



Makedonya, mülteci ve göçmenlerin ülkeye geçişte kullandıkları Yunanistan'a olan sınır kapılarını geçici olarak kapattı.

Alman haber ajansı dpa'nın haberine göre, Makedonya polisi Yunanistan'a kuzeydeki Makedonya ile Sırbistan arasındaki sınırda ‘tıkanma' olduğunu bildirdi. Çok sayıdaki mültecinin Sırbistan'a geçebilmek için sınırda beklediği haber verildi.

Sınırın tekrar ne zaman açılacağı açıklanmadı. Yunanistan ile Makedonya arasındaki karayolu güzergâhının ise trafiğe açık olduğu, İdomeni'deki demiryolu sınır kapısında ise bin kadar yabancının geceyi çadırlarda geçirdiği belirtiliyor.

800 dolayındaki mültecinin de otobüslerde ve yakınlardaki bir akaryakıt istasyonunda gecelediği bildirildi.