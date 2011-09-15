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Spor

Makedonya yarı finalde ANKARA (A.A)

15 Eylül 2011 02:26

-Makedonya yarı finalde ANKARA (A.A) - 14.09.2011 - Litvanya, ev sahipliğini yaptığı 2011 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın çeyrek finalinde Makedonya'ya 67-65 yenildi ve şampiyonaya veda etti. Maça hızlı başlayan taraf Litvanya oldu ve ilk çeyreğin hemen başında 7-2 öne geçti. Ev sahibi takım, 3 sayı çizgisinin dışından bulduğu basketlerle skoru dengelemeye çalışan Makedonya karşısında ilk periyodun son 2 dakikasına 17-11 önde girdi. Çeyrek, Litvanya'nın 20-18 üstünlüğüyle sona erdi. İkinci çeyrekte de rakibinden daha iyi oynayan taraf Litvanya oldu. Litvanya, son iki dakikasına 31-24 önde girdiği 2. çeyreği 34-30 önde kapattı. Makedonya, 3. çeyreğin bitimine 2 dakika kala 47-47 beraberliği yakaladı, ancak çeyrek 52-49 Litvanya'nın üstünlüğüyle bitti. Son çeyrek karşılıklı basketlerle başladı. Periyodun ilk 3 dakikası, Litvanya'nın 56-52 üstünlüğüyle geçildi. Her iki takım da, çeyreğin başında atılan basketlerden sonra sayı üretmekte zorlanırken, Makedonya son 5 dakikaya girilirken farkı 56-55 ile bir sayıya indirdi. Maçın son dakikalarında çok büyük mücadele yaşandı. Makedonya farkı bir sayıya kadar indirirken Litvanya, bulduğu iki sayılık basket ve ardından kullandığı serbest atışla 3 sayı birden buldu ve son dakikaya 65-61 önde girdi. Ancak Bo McCalebb, heyecanın kaybolmasına izin vermedi ve attığı 2 sayılık basketle farkı tekrar 2'ye indirdi. Litvanya'nın bir sonraki hücumdan boş dönmesinin ardından Makedonya, topu tekrar McCalebb ile kullanmak istedi, ancak basketbolcu zor pozisyonda kullandığı topla sayı üretemedi.  Nitekim topu çıkartırken hata yapan Litvanya, rakibinin tekrar hücum etmesine izin verdi ve Makedonya bulduğu 3 sayılık basketle 66-65 öne geçti. Litvanya, kalan kısa sürede sayı kaydedemezken, Makedonya serbest atıştan hanesine bir sayı daha ekledi ve sahadan 67-65 galip ayrıldı. Makedonya, yarı finalde İspanya ile karşılaşacak.

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