Makedonya ve Yunanistan'ın 'heykel' savaşı

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Heykel 'Büyük İskender' olarak adlandırılmasa da heykel ve İskender arasındaki benzerlik gözden kaçmıyor."At Üstünde Savaşçı" adı verilen heykelin parçaları Üsküp'ün merkezindeki meydana getirildi. Heykelin bu hafta içinde bir bütün haline getirilmesi bekleniyor.Makedonya hükümeti 22 metre yüksekliğindeki heykelin, yörenin kalkınması açısından önem taşıdığını savunurken bazı çevreler de bunun bir savurganlık olduğunu söylüyorlar.Makedonya adı altında bir bölgeye sahip olan Yunanistan ise, öteden beri Üsküp yönetiminin Büyük İskender'e sahip çıkmasını kabul etmiyor. Makedonya adının Yunanistan'daki bir bölge için de kullanılması nedeniyle toprak iddiası olarak algılanması Atina'da yıllardır dile getirilen bir diğer suçlama...Makedonya ile Yunanistan arasındaki gerilim, eski Yugoslavya'nın parçası olan ülkenin NATO'ya girmesinde ve AB üyeliği yolunda ilerlemesinde engel oluşturuyor. Makedonya, Yunanistan'ı haksız davranmakla suçluyor; anayasa ve bayrağın değiştirilmesine ilişkin 1995 tarihli anlaşmayla, toprak üzerinde ortaya atılabilecek her türlü iddiaya bir nokta konulmuş olduğunu savunuyor.Yeni heykel resmen "Büyük İskender" olarak adlandırılmış olmasa da, son yıllarda Üsküp Havalimanı'na ve Yunanistan'a giden ana karayoluna Büyük İskender adı verilmişti.Makedonya Başbakanı Nikola Gruevski, heykel projesiyle milliyetçi duyguları kışkırtmakla suçlandı.İtalya'da yapılan ve 5,3 milyon euroya malolan 12 metrelik heykelin 10 metre yüksekliğindeki bir kaide üzerine yerleştirilmesi planlanıyor