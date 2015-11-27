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Dünya
Deutsche Welle

Makedonya sınırında sığınmacılarla gerginlik

Yüzlerce sığınmacı, Yunanistan - Makedonya sınırını zorla geçmeye çalıştı. Sığınmacılar polisle karşı karşıya geldi.

27 Kasım 2015 15:45


Batı Avrupa'ya gitmeye çalışan yaklaşık 200 kadar sığınmacı, perşembe günü Yunanistan - Makedonya sınırını polisin engeline rağmen zorla geçmeye çalıştı. Idomeni sınırındaki tel örgüleri sökmeye çalışan sığınmacılar, sınırın öte tarafında onları engellemeye çalışan Makedon polisine de taş ve çöp atarak karşılık verdi.

"Almanya'ya gitmek istiyoruz" diye bağıran sığınmacılardan beşinin Makedonya tarafına geçmeyi başardığı, ancak daha sonra sığınmacıların yakalandığı ve tekrar Yunan tarafına teslim edildiği bildirildi.

"Daha fazla bekleyemiyoruz"

Kongo'dan gelen ve 10 gün önce Yunanistan'ın Sisam adasına ulaşan 31 yaşındaki sığınmacı Heriter Shabani, "Artık daha fazla bekleyemiyoruz. Son gece yağmurda uyuduk" diye konuştu. Shabani, hoş karşılandığı yere gitmek istediğini, Yunan makamlarının kendilerine barınacak yer bile temin etmediğini söyledi.

Shabani, "Eğer otobüs olsaydı, Atina'ya gitmek isterdim. Ama maalesef yok" diye sözlerini sürdürdü.

Geçişler sınırlandırıldı

Makedonya hükümetinin bir hafta önce uygulamaya başladığı yeni düzenlemeler uyarınca sadece Suriye, Afganistan ve Irak'tan gelen sığınmacıların geçişine izin veriliyor. Başka ülkelerden gelenler ekonomi göçmeni olarak sınıflandırılarak geri gönderiliyor.

Sırbistan ve Hırvatistan da aynı kuralları uygulamaya başladı. Avrupa Birliği ülkeleri Paris saldırılarından sonra sığınmacıların geçişini sınırlandırmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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