-MAKEDONYA SANDIK BAŞINDA ÜSKÜP (A.A) - 05.06.2011 - Makedonya'da halk erken genel seçim için sandık başına gitti. Muhalefetin yılbaşından beri parlamentoyu boykot etmesi nedeniyle muhafazakar Başbakan Nikola Gruevski, 4 yıllık döneminin sona ermesine bir yıl kala erken seçim kararı almıştı. Sosyal Demokrat muhalefet, popüler A1 TV kanalına ocak ayında baskın düzenlenmesinin ve sahibi Veliya Ramkovski ile bazı yardımcılarının tutuklanmasının politik amaçlı olduğunu ileri sürerek parlamento boykotunu başlatmıştı. Muhalefet bu baskında, TV kanalında hükümete yönelik yolsuzluk iddialarının gündeme getirilmesinin, nüfusun üçte birinin yoksulluk sınırının altında yaşamasının, işsizlik oranının yüzde 32'ye ulaştığına dikkat çekilmesinin etkili olduğunu savunuyor. Parlamentodaki 123 üyelik için, 18 parti veya seçim grubundan 1660 aday yarışacak. Ülkede seçmen sayısı 1,8 milyon. Yerel saatle 07.00- 19.00 arasındaki oy verme işlemi, 300 kadar uluslararası gözlemci tarafından da izlenecek. Seçime katılan Makedonya Türk Demokratik Partisi de son seçim mitingini dün Gostivar kentinde düzenledi.