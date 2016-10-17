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Dünya

Makedonya meclisi fesh edildi

Makedonya'nın 11 Aralık'ta erken seçime gitmesi kesinleşti

17 Ekim 2016 22:48

Makedonya milletvekilleri 110 evet oyu ile meclisi fesh etti. Son meclis oturumuna katılan 116 milletvekilinden 110'u 'evet' oyu kullanırken karşı çıkan milletvekili olmadı. Alkışlarla karşılanan karar Meclis Başkanı Trayko Velyanoski tarafından açıklandı.

Milletvekillerine teşekür eden Trayko Velyanoski, "Çekimser ve hayır oyu olmadan 110 evet oyuyla Makedonya meclisi fesh edildi" dedi. Bu karardan sonra Makedonya'nın 11 Aralık'ta erken seçime gitmesi kesinleşti.

Son yıllardaki siyasi belirsizlik sona erdi. Meclis toplantısında ilk önce 2017 bütçesi onaylandı. Hükümetin teklif ettiği bütçeyle ilgili çok ciddi tartışmalar sonucu 72 evet ve 37 hayır oyuyla 2017 yılı bütçesi kabul edildi. Ekonomik büymenin yüzde 3 olarak öngördüğü bütçede , enflasyonun yüzde 1'de kalması bekleniyor.

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