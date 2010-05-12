T24 LogoT24 Logo
Dünya

Makedonya-Kosova sınırında çatışma: 4 ölü

Makedonya-Kosova sınırında meydana gelen çatışmada dört kişinin öldüğü bildirildi.

12 Mayıs 2010 03:00

T24- Makedonya-Kosova sınırında meydana gelen çatışmada dört kişinin öldüğü bildirildi.


Makedonya polisi sözcüsü, polis ile bir kamyonette bulunan kişiler arasındaki çatışmanın dün gece sınıra yakın Radusa köyünde meydana geldiğini belirtti.


Polis sözcüsü, kamyonetin içinde kaçak silah bulunduğu yönünde bilgi alan polisin pusu kurduğunu, daha sonra kamyonet durdurulmaya çalışılırken çatışma çıktığını, ölenlerin tamamının kamyonette bulunanlar olduğunu kaydetti.


Polisin kamyonette önemli miktarda silah ele geçirdiği belirtildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Necip Hablemitoğlu cinayetinden aranan ve Ukrayna'ya iltica eden Gökhan Bozkır...

Mahkeme, AİHM kararına rağmen Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24