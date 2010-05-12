Makedonya-Kosova sınırında çatışma: 4 ölü

T24- Makedonya-Kosova sınırında meydana gelen çatışmada dört kişinin öldüğü bildirildi.
Makedonya polisi sözcüsü, polis ile bir kamyonette bulunan kişiler arasındaki çatışmanın dün gece sınıra yakın Radusa köyünde meydana geldiğini belirtti.
Polis sözcüsü, kamyonetin içinde kaçak silah bulunduğu yönünde bilgi alan polisin pusu kurduğunu, daha sonra kamyonet durdurulmaya çalışılırken çatışma çıktığını, ölenlerin tamamının kamyonette bulunanlar olduğunu kaydetti.
Polisin kamyonette önemli miktarda silah ele geçirdiği belirtildi.