Makedonya isim değişikliği anlaşması Yunanistan'da protesto edildi

Yunanistan'ın başkenti Atina'da on binlerce kişi Üsküp ile Atina arasında varılan Makedonya’nın isim değişikliğine ilişkin anlaşmayı protesto amacıyla sokağa döküldü. Yunan bayrakları taşıyan protestocular “Makedonya Yunanistan'dır” sloganları attı.

Çok sayıda kişinin özellikle Yunanistan'ın kuzeyinden gösterilere katılmak üzere otobüslerle Atina'ya geldiği belirtildi. Gösteriyi organize edenler eylemlere katılanların sayısının yaklaşık 100 bin olduğunu belirtirken, Yunan polisi 2 bin polis memurunun görev yaptığı gösterilerde eylemci sayısını 60 bin olarak açıkladı.

Yunan medyası, maskeli bazı aşırı sağcı göstericilerin meclise girmeye çalışırken polisle karşı karşıya geldiğini, çeşitli cisimler fırlatan göstericilere polisin göz yaşartıcı gaz ile müdahale ettiğini bildirdi. Çatışmalarda dokuz polis memurunun yaralandığı açıklandı.

Makedonya isminin komşu ülke tarafından herhangi bir şekilde kullanılmasının eski Yunan mirasının gaspı ve Yunan topraklarında hak iddiası anlamına geldiğini savunan göstericiler, anlaşmaya karşı çıkıyor.

Anlaşma Cuma günü Yunan meclisinde oylanacak

Anlaşmanın Pazartesi günü Yunan meclisinde düzenlenecek oturumda ele alınması ve Cuma günü oylanması bekleniyor. Ülkenin isminin "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti” olarak değiştirilmesini öngören anayasa değişikliği Makedonya parlamentosunda kabul edilmişti.

İki ülke arasında geçen yıl Haziran ayında varılan anlaşma, Yunanistan'ın kuzeyinde de aynı ismi taşıyan bir bölge bulunması nedeniyle Üsküp ile Atina arasında 27 yıldır süren ihtilafa son vermeyi hedefliyor. Makedonya'nın Avrupa Birliği ve NATO üyeliği yolunda Yunanistan engelini kaldıran anlaşma gereğince ülkenin isminin değiştirileceği açıklanmıştı. Yunanistan, anlaşma yürürlüğe girdiği takdirde Üsküp'ün bu iki kuruma üyeliği konusunda koyduğu engelleri kaldırma sözü vermişti.

Anlaşma, Yunan hükümetinde krize neden olmuş, hükümetin küçük ortağı konumundaki popülist Bağımsız Yunanlar (ANEL) partisinin lideri Panos Kammenos'un istifa etmesi üzerine hükümet hakkında güven oylaması yapılmasına karar verilmişti. Geçen hafta içinde yapılan güven oylamasında Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras gerekli oy coğunluğunu alarak hükümetini korumuştu.