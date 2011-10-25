-Makedonya hükümetinden 100 bin avro maddi yardım TİRAN/ÜSKÜP/BAKÜ (A.A) - 25.10.2011 - Van'da meydana gelen deprem nedeniyle Arnavutluk Başbakanı Sali Berişa, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderirken, Makedonya hükümeti de depremzedeler için 100 bin avro maddi yardım gönderme kararı aldı. Arnavutluk Başbakanlık basın ofisinden yapılan açıklamaya göre Sali Berişa mesajında şu ifadelere yer verdi: "Türkiye'nin doğusunda meydana gelen deprem haberini üzüntüyle aldım. Bu depremde yüzlerce kişi hayatını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Ölenlerin ailelerine ve tüm Türkiye halkına baş sağlığı dileklerimi iletiyorum. Her zaman olduğu gibi, bu zor anlarda da Arnavutluk halkı dost ve kardeş Türk ulusunun yanındadır." -Makedonya Hükümeti'nden para yardımı- Öte yandan Makedonya hükümetinin, Van'da meydana gelen depremde evleri hasar gören depremzedelere 100 bin avro değerinde para yardımı göndermeye karar aldığı bildirildi. Ayrıca, hükümetteki Türk asıllı Devlet Bakanı Hadi Nezir Ankara'daki Makedonya Büyükelçisiyle temasa geçerek, Van'a gereken teknik yardımlar konusunda bilgi almakta olduğu belirtildi. Makedonya Hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Van kentinde meydana gelen doğa afeti nedeniyle Türkiye ile dayanışma içinde olduğu vurgulandı. Van'daki depremle ilgili haberler ülke medyasında sürekli verilirken, bunlarda özellikle AA tarafından geçilen fotoğraf ve görüntülerin kullanıldığı dikkati çekiyor. Bu arada, Azerbaycan Milli Meclisi'nde bugünkü genel kurul oturumu öncesinde Van'daki depremde hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Milli Meclis Başkanı Oktay Esedov başkanlığında toplanan 110 milletvekili, görüşmelere başlamadan önce Van'da meydana gelen depremde ölen Türk vatandaşlarının aziz hatırası için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.