-MAKEDONYA DA YAĞIŞLARA TESLİM ÜSKÜP (A.A) - 22.07.2010 - Makedonya'da başkent Üsküp ve Pirlepe bölgesinde etkili olan yağış ve fırtına, can ve mal kaybına yol açtı. Pirlepe bölgesindeki Paşino Ruvo köyünde yıldırım düşmesi sonucu Lubiva Macorska adlı genç bir kız hayatını kaybederken, Üsküp'te hızı saatte 100 kilometreye ulaşan rüzgar yüzünden birçok evin çatıları uçtu. Bazı bölgelerde şiddetli dolu yağışının ise özellikle meyve bahçelerine ve ekili alanlara ciddi zarar verdiği bildirildi. Meteoroloji yetkilileri, dolu yağışı ve fırtınanın iki gün daha etkili olmasının beklendiğini açıkladı.