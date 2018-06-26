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Dünya

Makedonya Cumhurbaşkanı İvanov'dan isim değişikliği anlaşmasını ret

Makedonya'nın isminin "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" olarak değiştirilmesini öngörülmüştü

26 Haziran 2018 17:12

Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov, Yunanistan-Makedonya isim sorunu anlaşması hakkındaki yasaya ilişkin kararnameyi imzalamayacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, İvanov'un, Makedonya'nın isminin "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" olarak değiştirilmesini öngören ve Makedonya Meclisinde 20 Haziran'da onaylanan anlaşmaya imza atmayacağı belirtildi.

İvanov, Cumhurbaşkanı olarak sorumluluklarını, Makedonya Anayasası, yasalar ve ülkenin çıkarları doğrultusunda yerine getirdiğini vurgulayarak, "Bu yüzden, Yunanistan ile Makedonya arasındaki isim sorununa yönelik anlaşmayı imzalamama kararı aldım" ifadesini kullandı.

Makedonya Meclisi, Yunanistan ile uzun yıllardır yaşanan "isim sorununun" çözümüne ilişkin 17 Haziran'da imzalanan ve ülkenin adının "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" olarak değiştirilmesini öngören anlaşmayı 20 Haziran'da onaylamıştı. İsim sorunun çözümü ve stratejik ortaklık anlaşmasının oylandığı meclis oturumuna, 120 milletvekilinden 69'u katılmıştı. Muhalefet partili milletvekillerinin katılmadığı oturumda yer alanların tamamı "evet" oyu kullanmıştı.

 

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