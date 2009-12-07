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Dünya

Makedonya basınından Türkiye teşekkür

07 Aralık 2009 22:11

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Makedonya'nın bu ismi kullanmasına Yunanistan'ın itirazları konusundaki ifadeleri, ülkede geniş yankı buldu.

Başbakan Erdoğan'ın sözlerinin geniş biçimde yer aldığı Tv haberlerinin bazılarında, Türkçe, "Teşekkürler Türkiye" ifadesi de kullanıldı.

Erdoğan, öncekigün AB Genel Sekreterliği İstanbul Ofisi'nin açılışı sırasında yaptığı konuşmada, bölgesel işbirliğinin önemine dikkati çekerek, Yunanistan'a hitaben, "Sen, Greece ile devam et. Bırak Makedonya'yı o da Makedonya ile yoluna devam etsin. Yani buralara takılıp kalırsak barışı gölgeleriz. Barışı gölgelemeyelim, barışı güçlendirelim istiyoruz. Bu kadar spesifik meseleleri kalkıp asli meseleymiş gibi göstermek dünyada barışı gerçekten zora sokar, yazık olur" demişti.

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