T24 LogoT24 Logo
Spor

Makedonya basını, Vardar'ın başarısını nasıl gördü?

"Tarihi zafer; Vardar, Avrupa Ligi'nde"

25 Ağustos 2017 14:51

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Makedonya temsilcisi Vardar'ın Fenerbahçe'yi elemesi, ülke basınında geniş yer buldu.

NTV Spor'da yer alan habere göre, ülkenin yazılı medya organlarından Nova Makedoniya, Fenerbahçe'yi iki maçta da mağlup ederek gruplara kalan Makedonya temsilcisi için, "Tarihi zafer; Vardar, Avrupa Ligi'nde" başlığını kullandı. Haberde, Vardar'ın elde ettiği başarı ile UEFA organizasyonlarında grup aşamasına ismini yazdıran ilk Makedon takımı olduğu hatırlatıldı.

Makedonski Sport ise Vardar'ın başarısı için övgü dolu ifadeler kullandı. "Bravo, süper Vardar" manşetiyle verilen haberde, Vardar'ın Makedon futbolunda tarih yazdığı vurgulanarak, "Vardar, boğazı geçti, Fenerbahçe'yi rahat yendi ve İstanbul'u fethetti." ifadesine yer verdi.

"Vardar, Fenerbahçe'yi İstanbul'da da
nakavt etti"

"Vardar, Fenerbahçe'yi İstanbul'da da nakavt etti" başlığını kullanan Veçer gazetesi, Fenerbahçe'nin ilk yarıda sahaya hakim olan takım olduğunu, Vardar'ın ise ikinci devrede iyi bir taktikle maça son noktayı koyduğu değerlendirmesini yaptı.

Nova TV adlı internet sitesi ise, "Üsküp ve Makedonya yanıyor: Vardar Avrupa Ligi gruplarında oynayacak" manşetiyle verdiği haberde, İstanbul'da elde ettiği galibiyet sonrası Makedonya temsilcisinin Avrupa Ligi grup kuralarına katılmaya hak kazandığını belirtti. 

ETİKETLER

VardarFenerbahçeMakedonyabasınmanşetler

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24