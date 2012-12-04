'Makdisi İngiltere'ye kaçtı, Şam'daki evi yakıldı'

Suriye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cihad Makdisi'nin Londra'ya kaçtığı iddia edilirken, sözcünün Şam'daki evinin yakıldığı da öne sürüldü.



Esed yönetiminin, dış dünyaya açılan yüzünü kaybettiği iddia ediliyor.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cihad Makdisi'nin ortadan kayboluşuyla, "kovuldu mu, muhaliflerin tarafına mı geçti?" soruları gündeme geldi.

Londra'da olduğu belirtilen Makdisi'nin, 24 saat içinde bir basın açıklaması yapacağı kaydedilirken, sözcünün Şam'daki evinin "Şebbiha" milisleri tarafından yakıldığı da gelen haberler arasında.

Lübnan'da Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen El Manar televizyonu, Makdisi'nin "resmi söylemin dışına çıktığı" için görevinden alındığını ileri sürerken, muhalif kaynaklara göre, Makdisi'nin Suriye'nin elinde kimyasal silah bulunduğu ancak bunu halkına karşı kullanmayacağı yönündeki açıklaması Esed'i rahatsız etti ve bu nedenle görevinden alındı.

Reuters da, Makdisi'nin, Esed rejiminin resmi görüşünü yansıtmayan açıklamaları nedeniyle kovulduğunu ve muhaliflerin tarafına geçtiğini duyurdu. Kaynaklar, Makdisi'nin, görevden alınacağı kararını öğrendikten sonra ailesiyle gizlice ülkeden ayrıldığını ve Lübnan'a gittiğini belirtti.

Son dönemde ortalıkta görünmeyen Makdisi'nin cep telefonunun dünden bu yana kapalı olduğu ve bu konuda Suriye basınında tek bir haberin yer almadığı belirtilirken, konuyla ilgili Suriye Ulusal Konseyi Sözcüsü Muhammed Sermini'den bir açıklama geldi.



Basın toplantısı yapacak



Sermini, Makdisi'nin iki gün önce ailesiyle Beyrut'a kaçtığını, bilet temin edilene kadar bir arkadaşının evinde kaldığını, dün akşam saatlerinde de bir uçakla İngiltere'nin başkenti Londra'ya gittiğini açıkladı.

Makdisi'nin, 24 saat içinde basın toplantısı düzenleyerek Esed rejiminden ayrıldığını uluslararası kamuoyuna açıklayacağı öne sürülüyor.



Şam'daki evi ateşe verildi



Bu arada Makdisi'nin ülkeden kaçtığı haberinin ardından, rejime bağlı güçlerin, Makdisi'nin başkent Şam'daki evini tahrip ettiği bildirildi.

Edinilen bilgilere göre, rejime bağlı "Şebbiha" olarak adlandırılan milisler, Makdisi'nin Şam'ın Mezze bölgesindeki evini ateşe verdi.

Öte yandan Suriyeli muhalif liderlerden Ahmed Ramazan, Makdisi'yle 9 yetkilinin daha Suriye'den kaçtığını ve yakında bu isimlerin de kamuoyuna açıklanacağını kaydetti. Esed rejiminin terk eden isimlerden birinin de, Suriye'nin Mısır'daki Başkonsolosu Fida el-Amud olduğu belirtiliyor.