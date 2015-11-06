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Makbule Cengiz: Kazandık, doğru duvar yıkılmaz!

Halk Tv muhabiri, açtığı 'işe iade' davasını kazandığını duyurdu

06 Kasım 2015 12:30

Halk TV’de muhabir olarak çalışan Makbule Cengiz’in 1 Şubat 2015 tarihinde kanal yönetimiyle yaşanan anlaşmazlıklar gerekçe gösterilerek işine son verilmişti. Cengiz, bugün (6 Kasım 2015) tarihinde Çağlayan Adliyesi’nde görülen davasından ‘işe iade’ kararı çıktığını Twitter üzerinden duyurdu.

Makbule Cengiz İstanbul 8. İş Mahkemesi’nde görülen dava ile ilgili şunları özetle şunları söylemişti:

“Günde 18 saat fazla mesai yaparken, 8 saat çalışıyormuş gibi evrak imzalatılırken ses çıkarmadığım için, yönetici sıfatını taşıyan kişilerin çalışan arkadaşlarımızla uygun kabul edilemeyecek ilişkilerine tanıklık edip de ses çıkarmadığım için, yine aynı yönetici sıfatlı kişiler boğazımı sıkmaya dahi yeltendiklerinde burası Halk TV deyip içimize attığımız için haksızlığa uğradık.”

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