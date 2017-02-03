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BBC Türkçe

Makatında 22 altınla yakalanan darphane işçisine 2.5 yıl hapis

Lawrence'ın parayla, Florida'da bir tekne ve Jamaika'da bir ev inşa ettiği kaydedildi

03 Şubat 2017 17:02

Kanada'da eski bir darphane çalışanı, altın paraları makatına saklayarak çaldığı gerekçesiyle 30 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Leston Lawrence adlı kişinin, değeri 127 bin dolardan (Yaklaşık 476 bin Türk Lirası) fazla olan 22 altın parayı çaldığı belirtildi. 35 yaşındaki Lawrence, altın paraların 17'sini Ottawa'daki kuyumculara satmasının ardından yakalanmış ve geçen Kasım ayında suçlu bulunmuştu. Hâkim ayrıca, Lawrence'ın yaklaşık 146 bin dolarlık para cezasına da çarptırdı.

Leston Lawrence 2008'den 2015'e dek darphanede çalışmıştı.

Polis, Lawrence'ın iş yerindeki dolabında vazelin ve plastik eldivenler de buldu. Satılan 17 altın paranın her birinin ağırlığının 264 gramı bulabileceği ve tanesinin 7300 dolara satılabileceği belirtildi.

Leston Lawrence, darphaneden altın kaçırmak, kamu görevlisi olarak kendisine duyulan güvene ihanet etmek ve hırsızlık yoluyla ele geçirilen varlığa sahip olmak suçlamalarından hüküm giydi. Lawrence'ın parayla, Florida'da bir tekne ve Jamaika'da bir ev inşa ettiği kaydedildi.

Lawrence, darphanede altını saflaştırma işi yapılıyordu ve zaman zaman güvenlik kameralarınca görüntülenmeyen bölümlerde, tek başına çalışıyordu.

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