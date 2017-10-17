Makatı kapalı doğan bebek için 'doktor ihmali' iddiası

TORBALI (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Torbalı İlçesi\'nde, geçen 29 Eylül\'de normal doğumla dünya gelen ve doğum raporu bile hazırlanmadan taburcu edildiği ileri sürülen bebeğin, 3 gün sonra, anal atrezi (makatın kapalı olması) olduğu ortaya çıktı. Zarar gördüğü için bağırsaklarının bir bölümü alınan, ucu da karnına bağlanarak buraya yerleştirilen torbaya dışkısını yapması sağlanan bebeğe, 6 ay sonra yapılacak ikinci bir ameliyatla makat açılacağı belirtildi. Bebeklerinin bağırsaklarının zarar görmesinde hastanenin ihmali olduğunu öne süren baba Abdurrahman Yeniay, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Torbalı Devlet Hastanesi Başhekimi Şenol Topçu da konuyla ilgili soruşturma başlattıklarını söyledi.

Torbalı\'da yaşayan motosiklet tamircisi 27 yaşındaki Abdurrahman Yeniay ve ev hanımı 26 yaşındaki Burçin Yeniay çiftinin geçen 29 Eylül\'de Torbalı Devlet Hastanesi\'nde, normal doğumla bir erkek bebekleri dünyaya geldi. İddiaya göre, doğum raporunun daha sonra verileceği belirtilip, Burçin Yeniay ve bebeği, gerekli muayeneler yapılmadan taburcu edildi. 2 yaşında bir çocukları daha bulunan Yeniay çifti, bebeklerinin gün boyunca dışkılama yapmaması, karnının giderek şişmesi ve sık sık ağlaması üzerine şüphelenip, tekrar hastaneye başvurdu.

Doğum raporu olmadığı için bebeklerine muayene sırası verilmediğini ileri süren Abdurrahman Yeniay, \"Ricacı olunan bir doktor, daha sonra bebeğimizi muayene etmeyi kabul etti. Muayenede, anal atrezi (bebeğin makatının kapalı olması) teşhisi konuldu. Apar topar doğum raporu hazırlandı, bebeğimiz İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi\'ne sevk edilip, ameliyata alındı. Bebeğimizin zarar gören bağırsaklarının bir bölümü alan doktorlar, buradan bir delik açarak dışkılama yapmasını sağladı. Ardından karnına torba takıldı. Bebeğimiz 6 ay bu şekilde yaşayacak. Ardından, makat açma ameliyatı olacak. Bebeğimiz zamanında iyi muayene edilmiş olsaydı, tüm bunlar yaşanmayacaktı\" dedi.

Hastane ve sorumlular hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu belirten Abdurrahman Yeniay, \"Bebeğimizin hiçbir şekilde enfeksiyon kapmaması gerekiyor. Bu nedenle, dışkılama yapar yapmaz karnındaki poşeti değiştirmek zorunda kalıyoruz. Bebeğimizi bu duruma düşürenlerin yaptıkları yanına kalmamalı, hak ettikleri cezayı çekmeliler\" diye konuştu.

Torbalı Devlet Hastanesi Başhekimi Şenol Topçu ise konuyla ilgili soruşturma başlattıklarını söyledi.



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