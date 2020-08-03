Makas atarak ilerleyen aracın şoförü zincirleme kazaya neden oldu; 4'ü çocuk 18 yaralı!

İstanbul Silivri'de makas atarak ilerleyen otomobil, karşı yönden gelen araçla çarpışarak zincirleme trafik kazasına neden oldu. Kazada 4'ü çocuk 18 kişi yaralandı.

Saat 20.00 sıralarında Ortaköy Mahallesi köy yolunda yaşanan kazada, iddiaya göre, sürücüsünün makas atarak ilerlediği 34 ZYK 29 plakalı otomobil, karşı yönden gelen bir başka otomobille çarpışarak zincirleme trafik kazasına neden oldu.

Kaza nedeniyle 4'ü çocuk 18 kişi yaralanırken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından yaralılan Silivri ve Beylikdüzü'ndeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yol yaklaşık 1 saat trafiğe kapandı. Çekici yardımıyla kazaya karışan otomobiller kaldırılırken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)