-Makarnanın anavatanı tedirgin KONYA (A.A) - 16.10.2011 - Makarna ihracatında 400 bin tona doğru ilerleyen Türkiye'nin başarılı potansiyeli, makarnanın anavatanı dünya ihracat lideri İtalya'yı tedirgin etmeye başladı. Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Karakuş, Türkiye'nin özellikle makarnalık buğday da kendine kendine yeten bir ülke olduğunu söyledi. Bu yıl buğdayda yüksek rekolte beklentisi içinde olduklarını ve TMO'nun verilerine göre yaklaşık 21 milyon ton hububat rekoltesi ile bu beklentilerin gerçekleştiğini ifade eden Karakuş, ''Ancak harman dönemindeki yağmurların kaliteyi olumsuz etkilemesi nedeniyle kalitede biraz sıkıntı vardı. Buna karşın Türkiye makarnalık buğday üretiminde kendine yetebilen bir ülke'' dedi. Karakuş, Türkiye'nin makarna ihracatında çok önemli yol aldığını ve bu nedenle kaliteli buğdayın sektör için hayati önem taşıdığını dile getirdi. Sektörün 22 üreticisi ile 1 milyon 700 bin tonu bulan üretim kapasitesine sahip olduğunu anlatan Karakuş, kapasite kullanımının ise 850 bin ton civarında olduğunu söyledi. Üretimin 450 bin tonunun iç tüketimde değerlendirildiğini vurgulayan Karakuş, ''İhracatta da çok önemli bir noktadayız. Özellikle son 3 yıldır yakaladığımız bir ivme var. 2008 yılında 175 bin, 2009'da 215 bin, 2010'da da 295 bin ton ihracat yaptık. Bu yıl ihracatta 400 bin tona doğru ilerliyoruz. Gelişmeler, bu çıtayı yakalayacağımızı gösteriyor'' diye konuştu. Karakuş, Türkiye'den 5 kıtanın tamamına makarna ihraç ettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti: ''En fazla ihracat Irak'a yapılıyor. Yine Afrika ve Uzak Doğu pazarı da ihracatta önemli yer tutuyor. Avrupa'dan Asya'ya, Amerika'dan Afrika'ya kadar geniş bir coğrafyada geniş bir ülke hinterlandında ihracat potansiyeline sahibiz. Üretim kabiliyeti bakımından dünyada 5. sıradayız. Ama ihracatta makarnanın anavatanı İtalya'nın hemen ardından ikinci sıradayız. İtalya'ya yaklaşabilecek tek ülke konumundayız, bu nedenle tedirginler. İhracat potansiyeli, makine teçhizat, kalite ve sürdürülebilir üretim anlayışımız bizi dünyada İtalya'nın yanında rekabetçi bir ülke durumuna getiriyor. Bu nedenle İtalyanlar Avrupa'da ve farklı pazarlarda bize güçlük çıkarıyorlar.''